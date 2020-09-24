НБУ выставит на продажу 40 тонн монет старого образца
24.09.2020, 09:22
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины выставил на аукцион в электронной торговой системе ProZorro лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копек и 1 гривня старого образца общим весом 40 тонн, сообщает пресс-служба НБУ.
Проведение аукциона запланировано на 9 октября. Начальная цена продажи лота: 135,4 тыс. грн с НДС.
- Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.
- С 1 октября 2020 года НБУ начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года. Начиная со 2 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством и начинают выводится из оборота.
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