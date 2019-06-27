Торги на межбанке закрылись падением доллара

В четверг, 27 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,19/26,21, к закрытию котировки составили 26,14/26,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные – 26,195. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,16, максимальные – 26,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7701/29,7902, к закрытию котировки составили 29,6924/29,7125.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4146/0,4152, к закрытию котировки составили 0,4142/0,4150.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"