Узбекистан прекратил обслуживание российских банковских карт "Мир"
23.09.2022, 10:21
Фото: depositphotos.com
В Узбекистане с 23 сентября прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир", сообщил местный процессинговый центр UZCARD.
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Приостановку объяснили "проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD".
Кобейджинговые карты "UZCARD – Мир" продолжат работу, но только на территории Узбекистана. За границей они также не будут обслуживаться.
Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые банки Турции, а также Казахстана и Вьетнама.
- В августе, после того как пять турецких банков подсоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеемо, в котором было предупреждение турецкие компании о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.
- Уже в сентябре частные турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
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