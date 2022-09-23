Узбекистан прекратил обслуживание российских банковских карт "Мир"

В Узбекистане с 23 сентября прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир", сообщил местный процессинговый центр UZCARD.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Приостановку объяснили "проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD".

Кобейджинговые карты "UZCARD – Мир" продолжат работу, но только на территории Узбекистана. За границей они также не будут обслуживаться.

Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые банки Турции, а также Казахстана и Вьетнама.

В августе, после того как пять турецких банков подсоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеемо, в котором было предупреждение турецкие компании о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

Уже в сентябре частные турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.