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Банки из Казахстана и Вьетнама перестали принимать российские карты Мир

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 14:20
Банки из Казахстана и Вьетнама перестали принимать российские карты Мир - Фото
Фото: ЕРА

Вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халик Банк" приостановили прием российских платежных карт Мир, сообщает российский Forbes.

В колцентре BIDV сообщили, что банк продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но не Мир.

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В колцентре Халик Банка сообщили, что российские карты Мир не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

При этом в колцентрах других банков Казахстана подчеркнули, что обслуживают карты Мир.

  • 15 сентября Минфин США заявил, что иностранные банки, заключающие договоры с оператором карт Мир, который не подпал под санкции Запада, "рискуют поддержать усилия России по обходу санкций". Министерство напомнило, что Вашингтон имеет право за это взимать блокирующие санкции.
  • После этого турецкий банк İş Bankası, один из крупнейших в стране, заявил, что прекращает обслуживать российскую платежную систему Мир.
Наталія Софієнко
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карта мира BIDV
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