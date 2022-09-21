Банки из Казахстана и Вьетнама перестали принимать российские карты Мир

Вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халик Банк" приостановили прием российских платежных карт Мир, сообщает российский Forbes.

В колцентре BIDV сообщили, что банк продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но не Мир.

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В колцентре Халик Банка сообщили, что российские карты Мир не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

При этом в колцентрах других банков Казахстана подчеркнули, что обслуживают карты Мир.

15 сентября Минфин США заявил, что иностранные банки, заключающие договоры с оператором карт Мир, который не подпал под санкции Запада, "рискуют поддержать усилия России по обходу санкций". Министерство напомнило, что Вашингтон имеет право за это взимать блокирующие санкции.

После этого турецкий банк İş Bankası, один из крупнейших в стране, заявил, что прекращает обслуживать российскую платежную систему Мир.

Наталія Софієнко

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