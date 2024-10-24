Владелец Правэкс Банка Intesa Sanpaolo сократит 10% персонала за три года

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Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo объявил о планах сократить почти 10% своих сотрудников с целью уменьшения расходов и ускорения цифровой трансформации.

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Предусматривается сокращение 7000 рабочих мест в Италии и 2000 – в международных подразделениях.

Банк сообщил, что заключил соглашение с профсоюзами о добровольном сокращении 9000 рабочих мест в течение следующих трех лет, включая 4000 досрочных уходов на пенсию, что позволит Intesa экономить по 500 млн евро в год, начиная с 2028 года.

Intesa Sanpaolo также заявила, что в четвертом квартале этого года потратит 350 млн евро в связи с программой увольнений, но добавила, что это не повлияет на чистую прибыль в размере 8,5 млрд евро, на которую она рассчитывает в 2024 году.

В своем годовом отчете за 2023 год Intesa сообщила, что у нее 94 368 сотрудников.

Реорганизация является частью более широкого бизнес-плана Intesa на 2022-2025 годы, что предполагает оптимизацию процессов и повышение эффективности.

Intesa также заявила о планах к июню 2028 года нанять 3500 молодых специалистов, которые сосредоточатся на продаже более прибыльных продуктов, таких как управление активами и страхование.