Маск, Снуп Догг и басист Kiss "подняли" цену криптовалюты с изображением собаки Dogecoin

Цена на криптовалюту Dogecoin бьет рекорды после твитов Илона Маска, певца Снуп Догга и басиста Kiss Джина Симмонса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным платформы CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации $10,5 млрд. Монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin. 8 февраля Маск написал в соцсети "Who let the Dogе out" (Кто выпустил Доджа – рус.) обыгрывая песню Baha Men – Who let the Dog (Кто выпустил собаку – рус.).

Snoop Dogg прикрепил твит со словами "Snoop Doge", отметив Илона Маска, таким образом обыграв свое имя и название криптовалюты.

Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.

По состоянию на 11:50 по Киеву 8 февраля стоимость Dogecoin составляла $0.074 (+23,1).

Как отмечают в Reuters, скачек стоимости Dogecoin стоит рассматривать с точки зрения более широкой тенденции: растущего интереса к крипотовалютам со стороны институциональных инвесторов.

Подтверждением может служить достижение рекордного максимума цены второй по популярности, после биткоина, криптовалюты Etherium – до $1698. Инвесторы начали скупать криптовалюту в преддверии запуска фьючерсов Etherium на Чикагской товарной бирже, запланированного на следующей неделе.

А также тот факт, что в январе, общая стоимость всех криптовалют впервые превысила $1 трлн.

27 января 2021 года акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз. Этому поспособствовал Илон Маск, который сделал репост обсуждения ее акций в Reddit.

1 февраля гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск спровоцировал рост стоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse.

Наталия Софиенко

