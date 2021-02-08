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Маск, Снуп Догг и басист Kiss "подняли" цену криптовалюты с изображением собаки Dogecoin

08.02.2021, 11:55
Маск, Снуп Догг и басист Kiss
Криптовалюта Dogecoin (Фото: depositphotos)

Цена на криптовалюту Dogecoin бьет рекорды после твитов Илона Маска, певца Снуп Догга и басиста Kiss Джина Симмонса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным платформы CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации $10,5 млрд. Монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.

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Илон Маск, самый богатый человек в мире, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin. 8 февраля Маск написал в соцсети "Who let the Dogе out" (Кто выпустил Доджа – рус.) обыгрывая песню Baha Men  – Who let the Dog (Кто выпустил собаку – рус.).

Snoop Dogg прикрепил твит со словами "Snoop Doge", отметив Илона Маска, таким образом обыграв свое имя и название криптовалюты.

Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.

По состоянию на 11:50 по Киеву 8 февраля стоимость Dogecoin составляла $0.074 (+23,1).

Как отмечают в Reuters, скачек стоимости Dogecoin стоит рассматривать с точки зрения более широкой тенденции: растущего интереса к крипотовалютам со стороны институциональных инвесторов.

Подтверждением может служить достижение рекордного максимума цены второй по популярности, после биткоина, криптовалюты Etherium – до $1698. Инвесторы начали скупать криптовалюту в преддверии запуска фьючерсов Etherium на Чикагской товарной бирже, запланированного на следующей неделе.

А также тот факт, что в январе, общая стоимость всех криптовалют впервые превысила $1 трлн.

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Наталия Софиенко
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Илон Маск криптовалюта Снуп Догг Dogecoin
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