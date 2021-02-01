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Биткоин подорожал после слов Маска. Второй раз за неделю

01.02.2021, 14:40
Биткоин подорожал после слов Маска. Второй раз за неделю - Фото
Илон Маск (фото - EPA)

Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск снова спровоцировал рост себестоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей. Об этом сообщает Reuters.

"Я сторонник Bitcoin. Думаю, что Bitcoin находится на грани широкого признания финансистами", – сказал Маск в понедельник, 1 февраля.

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Он добавил, что надо было еще восемь лет назад покупать криптовалюту. Отмечается, что после высказываний Маска стоимость Bitcoin выросла на 2% до $33 796.

Читайте также: Инопланетяне, биткоин и мемы: Илон Маск появился в Clubhouse и пообщался с фанатами: видео

По состоянию на 14:42 по Киеву 1 февраля стоимость биткойна составляет $33 912.

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Наталия Софиенко
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Илон Маск биткойн биткоин

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