Биткоин подорожал после слов Маска. Второй раз за неделю
Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск снова спровоцировал рост себестоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей. Об этом сообщает Reuters.
"Я сторонник Bitcoin. Думаю, что Bitcoin находится на грани широкого признания финансистами", – сказал Маск в понедельник, 1 февраля.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Он добавил, что надо было еще восемь лет назад покупать криптовалюту. Отмечается, что после высказываний Маска стоимость Bitcoin выросла на 2% до $33 796.
Читайте также: Инопланетяне, биткоин и мемы: Илон Маск появился в Clubhouse и пообщался с фанатами: видео
По состоянию на 14:42 по Киеву 1 февраля стоимость биткойна составляет $33 912.
- 27 января акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз. Этому поспособствовал Илон Маск, который сделал репост обсуждения ее акций в Reddit.
- По прогнозам инвестбанка JPMorgan Bitcoin уже не будет стоить больше $40 000.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии