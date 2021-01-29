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Биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску. Он написал одно слово в Twitter

29.01.2021, 15:49
Биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску. Он написал одно слово в Twitter - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin 29 января выросла почти на 20% и впервые за две недели превысила $38 000. Курс биткойна начал стремительно расти после того, как о нем упомянул в Twitter предприниматель Илон Маск, сообщает Reuters.

Основатель Tesla и SpaceX поставил хештег #bitcoin в статусе на своей странице в Twitter. В этой соцсети Маск имеет 43,8 млн подписчиков. По состоянию на 15:42 по Киеву 29 января стоимость биткойна составляла $37 804 (+19,85).

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Другие популярные криптовалюты – Ethereum и XRP – которые обычно движутся в тандеме с биткойном, также подскочили на 7,57% и 9,01% соответственно.

Также росту криптовалюты способствовали положительные отзывы о Bitcoin главы хедж-фонда Bridgewater Associates, Рэя Далио, который ранее скептически относился к криптовалюте.

Финансист Далио заявил, что биткойн – альтернативный актив, подобный золоту. Он добавил, что криптовалюта – это "чертовское изобретение".

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Александр Мясищев
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