Биткойн подорожал на $5000 благодаря Илону Маску. Он написал одно слово в Twitter
Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin 29 января выросла почти на 20% и впервые за две недели превысила $38 000. Курс биткойна начал стремительно расти после того, как о нем упомянул в Twitter предприниматель Илон Маск, сообщает Reuters.
Основатель Tesla и SpaceX поставил хештег #bitcoin в статусе на своей странице в Twitter. В этой соцсети Маск имеет 43,8 млн подписчиков. По состоянию на 15:42 по Киеву 29 января стоимость биткойна составляла $37 804 (+19,85).
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Другие популярные криптовалюты – Ethereum и XRP – которые обычно движутся в тандеме с биткойном, также подскочили на 7,57% и 9,01% соответственно.
Также росту криптовалюты способствовали положительные отзывы о Bitcoin главы хедж-фонда Bridgewater Associates, Рэя Далио, который ранее скептически относился к криптовалюте.
Финансист Далио заявил, что биткойн – альтернативный актив, подобный золоту. Он добавил, что криптовалюта – это "чертовское изобретение".
- 9 января акции компании Signal Advance выросли на 1100% после того, как Маск упомянул в Twitter компанию с похожим названием.
- 27 января акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз. Этому поспособствовал Илон Маск, который сделал репост обсуждения ее акций в Reddit.
- По прогнозам инвестбанка JPMorgan Bitcoin уже не будет стоить больше $40 000.
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