Биткоин вряд ли уже пробьет отметку в $40 000 – JPMorgan
Стратеги инвестиционного банка JPMorgan считают, что биткойну не удастся установить новый максимум, и предупредили о возможном снижении цены. Об этом пишет Bloomberg.
Курс биткоина может остаться ниже $40 000 –показателем этого эксперты считают снижение денежного потока в главный криптофонд Grayscale.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Аналитики JPMorgan убеждены, что приток денег в Grayscale Bitcoin Trust, на который приходится львиная доля активов —$20 млрд, достиг своего пика.
"Сейчас покупательный импульс со стороны институциональных инвесторов недостаточно силен, чтобы биткоин мог преодолеть отметку в $40 000", – заявили эксперты.
В инвестбанке также заявили, что трейдеры, применяющие импульсную стратегию, продолжат закрывать позиции по фьючерсным контрактам на биткоин. "Это только усилит негативный эффект на стоимости криптовалюты", – отметили в JPMorgan.
Читайте также: Жизнь после $40 000. Что мешает биткоину расти дальше? И кому он помогает (даже в Украине)
За последние две недели курс Bitcoin снизился на 17%. Цена биткоина выросла в 2020 года на 700% и еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,850.
На 15:40 по Киеву BTC стоит $34 455, согласно данным investing.com.
- 7 января 2021 года биткоин впервые достиг $40 000.
- 14 января цена биткоина выросла на $4000 после утверждения импичмента Трампу.
- Стоимость биткоин упала 22 января на 5% до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии