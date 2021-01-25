Биткоин вряд ли уже пробьет отметку в $40 000 – JPMorgan

Стратеги инвестиционного банка JPMorgan считают, что биткойну не удастся установить новый максимум, и предупредили о возможном снижении цены. Об этом пишет Bloomberg.



Курс биткоина может остаться ниже $40 000 –показателем этого эксперты считают снижение денежного потока в главный криптофонд Grayscale.

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Аналитики JPMorgan убеждены, что приток денег в Grayscale Bitcoin Trust, на который приходится львиная доля активов —$20 млрд, достиг своего пика.

"Сейчас покупательный импульс со стороны институциональных инвесторов недостаточно силен, чтобы биткоин мог преодолеть отметку в $40 000", – заявили эксперты.

В инвестбанке также заявили, что трейдеры, применяющие импульсную стратегию, продолжат закрывать позиции по фьючерсным контрактам на биткоин. "Это только усилит негативный эффект на стоимости криптовалюты", – отметили в JPMorgan.

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За последние две недели курс Bitcoin снизился на 17%. Цена биткоина выросла в 2020 года на 700% и еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,850.

На 15:40 по Киеву BTC стоит $34 455, согласно данным investing.com.

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Наталия Софиенко

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