Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума
Стоимость самой популярной критповалюты биткоин упала в пятницу утром на 5% до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели. К середине дня цена несколько выровнялась и колебалась в районе $31 000, сообщает агентство Reuters.
За текущую неделю биткоин потерял 11% стоимости. В последний раз подобное недельное падение цены криптовалюты было зафиксировано в сентябре 2020 года.
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Опрошенные агентством инвесторы называют две причины, объясняющие текущее падение цены биткоина.
Первая имеет краткосрочный характер: многие владельцы испугались скачка цены до $42 000, в котором они увидели признаки "пузыря", и решили избавиться от криптовалюты, пока она вовсе не обесценилась.
Вторая – долгосрочная и связанная с ожиданиями вмешательства регулирующих органов в рынок криптовалют. Так, 21 января в Сенате США прошли слушания об угрозе использования криптовалют в финансировании незаконных операций.
Также, на прошлой неделе президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард открыто выступила за усиление глобального регулирования биткоина.
В агентстве напоминают, что цена биткоина выросла в 2020 года на 700% и еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,850.
- 7 января 2021 года биткоин впервые достиг $40 000.
- 14 января цена биткоина выросла на $4000 после утверждения импичмента Трампу.
- 15 января ирландец, по ошибке выбросивший в 2013 году свой жесткий диск ноутбука, на котором находились 7500 биткоинов, попросил власти города разрешить ему искать диск на свалке.
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