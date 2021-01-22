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Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума

22.01.2021, 12:23
Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость самой популярной критповалюты биткоин упала в пятницу утром на 5% до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели. К середине дня цена несколько выровнялась и колебалась в районе $31 000, сообщает агентство Reuters.

За текущую неделю биткоин потерял 11% стоимости. В последний раз подобное недельное падение цены криптовалюты было зафиксировано в сентябре 2020 года.

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Опрошенные агентством инвесторы называют две причины, объясняющие текущее падение цены биткоина.

Первая имеет краткосрочный характер: многие владельцы испугались скачка цены до $42 000, в котором они увидели признаки "пузыря", и решили избавиться от криптовалюты, пока она вовсе не обесценилась.

Вторая – долгосрочная и связанная с ожиданиями вмешательства регулирующих органов в рынок криптовалют. Так, 21 января в Сенате США прошли слушания об угрозе использования криптовалют в финансировании незаконных операций.

Также, на прошлой неделе президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард открыто выступила за усиление глобального регулирования биткоина.

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В агентстве напоминают, что цена биткоина выросла в 2020 года на 700% и еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,850.

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Роман Брыль
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