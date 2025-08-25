WSJ: Наследница Thomson Reuters потеряла $80 млн на криптовалюте из-за советов экстрасенса

Представительница самой богатой семьи Канады подала в суд на лучшую подругу из-за неудачных операций с криптой

Фото: Depositphotos

Тейлор Томсон, наследница миллиардного состояния медиагруппы Thomson Reuter, потеряла на криптовалютах более $80 млн. Как пишет The Wall Street Journal, активами Томсон, которая является членом богатейшей семьи Канады, управляла ее подруга Эшли Ричардсон.

По данным издания, сначала инвестиции были сделаны после консультаций девушек с экстрасенсами. Затем Ричардсон приняла активное участие в управлении криптопортфелем Томсон: во время бума 2021 подруга управляла криптовалютами Томсон на сумму более $140 млн.

В середине 2022 года на крипторынке начался спад, что нанесло серьезный удар по криптоактивам Томсон.

Читайте также Крипта под давлением США: стратегии защиты активов

Брэдли Дизик, президент технологической практики консалтинговой фирмы Guidepost, рассказал WSJ, что в первой половине 2022 года Ричардсон провела 450 000 сделок с фондами миллиардера, многие из которых она не согласовывала и которые были чрезвычайно рискованными.

Он утверждает, что Томсон потеряла более $80 млн на криптовалютных инвестициях, связанных с участием Ричардсон.

Ричардсон отрицает обвинения, утверждая, что она никогда не заключала сделок без одобрения Томсон и всегда делала все возможное, чтобы "минимизировать потери".

Контракт подруги не заключали и все происходило на основании устных договоренностей.

В 2023 году Томсон подала в суд на Ричардсон и компанию Persistence, в токен которой (XPRT) последняя инвестировала $40 млн Томсон и, как утверждает, большую часть своих денег. Цена актива обвалилась практически до нуля, и Томсон потребовала через суд вернуть ей $25 млн, утверждая, что Ричардсон и Persistence сговорились против нее.

Ричардсон подала встречный иск на $10 млн, обвинив Томсон в клевете.

По словам Ричардсон, теперь она зарабатывает деньги, работая водителем Uber, подала заявку на получение талонов на продукты питания и с трудом справляется с заботой о своей собаке и юридическими проблемами, возникшими из-за падения Persistence и судебного иска Томсон.

По данным газеты, Томсон и Persistence достигли соглашения. Дело против Эшли Ричардсон продолжается.