WSJ: Спадкоємиця Thomson Reuters втратила $80 млн на криптовалюті через поради екстрасенса

Представниця найбагатшої родини Канади подала до суду на найкращу подругу через невдалі операції з криптою

Фото: Depositphotos

Тейлор Томсон, спадкоємиця мільярдного статку медіагрупи Thomson Reuter, втратила на криптовалютах понад $80 млн. Як пише The Wall Street Journal, активами Томсон, яка є членом найбагатшої родини Канади, керувала її подруга Ешлі Річардсон.

За даними видання, спочатку інвестиції було зроблено після консультацій дівчат з екстрасенсами. Потім Річардсон взяла активну участь в управлінні криптопортфелем Томсон: під час буму 2021 подруга управляла криптовалютами Томсон на суму понад $140 млн.

У середині 2022 року на крипторинку почався спад, що завдало серйозного удару по криптоактивах Томсон.

Бредлі Дізік, президент технологічної практики консалтингової фірми Guidepost, розповів WSJ, що в першій половині 2022 року Річардсон провела 450 000 угод із фондами мільярдерки, багато з яких вона не погоджувала і які були надзвичайно ризикованими.

Він стверджує, що Томсон втратила понад $80 млн на криптовалютних інвестиціях, пов'язаних із участю Річардсон.

Річардсон заперечує звинувачення, стверджуючи, що вона ніколи не укладала угод без схвалення Томсон і завжди робила все можливе, щоб "мінімізувати втрати".

Контракт подруги не укладали і все відбувалося на підставі усних домовленостей.

У 2023 році Томсон подала до суду на Річардсон і компанію Persistence, в токен якої (XPRT) остання інвестувала $40 млн Томсон і, як стверджує, більшу частину своїх грошей. Ціна активу обвалилася практично до нуля, і Томсон зажадала через суд повернути їй $25 млн, стверджуючи, що Річардсон і Persistence змовилися проти неї.

Річардсон подала зустрічний позов на $10 млн, звинувативши Томсон у наклепі.

За словами Річардсон, тепер вона заробляє гроші, працюючи водієм Uber, подала заявку на отримання талонів на продукти харчування і ледь справляється з турботою про свого собаку та юридичними проблемами, що виникли через падіння Persistence та судовий позов Томсон.

За даними газети, Томсон та Persistence досягли угоди. Справа проти Ешлі Річардсон триває.