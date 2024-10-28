Центральный банк России в пятницу, 25 октября, повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 21% годовых. Фактически ключевая ставка в РФ превысила максимум марта 2022 года. Тогда, чтобы погасить панику на финансовых рынках из-за полномасштабного вторжения в Украину, ЦБ сразу поднял ее до 20%. Затем заметно снизил, вплоть до 7,5% в 2023 году. Но с тех пор он постоянно, в восьмой раз, повышает ее.

Нынешняя ставка в 21% – очень высокий уровень для экономики. И в Центробанке оккупантов не скрывают того, что их решение стало реакцией на рост инфляции и высокие инфляционные ожидания у населения и бизнеса. Но и это не предел – российский ЦБ уже предупредил о возможности дальнейшего повышения, а укрощение инфляции запланировал не ранее 2026 года.

Это даже пессимистичнее, чем планировали в украинской военной разведке. Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще 14 сентября сообщил, что в 2025 году россиян ожидают финансово-экономические проблемы, если они продолжат тратить на войну нынешний объем средств или больше.

"Примерно в период лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны", – сказал Буданов.

А в РФ не только запланировали продолжение нынешнего уровня расходов на войну, но и захотели существенно его увеличить.

Действительно ли у них это получится и о чем на самом деле свидетельствует решение Центробанка страны-оккупанта? Об этом в кратком обзоре LIGA.net.

Российская инфляция вне контроля ЦБ

Фактическая инфляция в России существенно превосходит прогнозы, а внутренний спрос продолжает значительно опережать предложение, что еще больше провоцирует рост цен.

"Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов растет в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", – так описывает Банк России ситуацию в российской экономике.

Следствием повышения процентной ставки должно стать удорожание кредитов для бизнеса и населения, снижение потребительского спроса и замедление экономического роста. Кроме того, ЦБ РФ надеется таким образом сдержать инфляцию.

Но это не помогает, потому что рост цен страны-оккупанта происходит из-за огромных вливаний в военно-промышленный комплекс и рекордных выплат за службу в их армии.

Это усугубляется проблемами с ввозом товаров из-за санкций и сложностей трансграничных денежных расчетов.

"У нас колоссальный дисбаланс между тем, что экономика реально может выработать, что люди могут купить в магазинах: продукты, одежда, бытовая техника, электроника, авто, запчасти, чего мы сами не производим, как экономика "бензоколонки", сырьевая колония и сырьевой придаток Китая, и теми финансами, которые власть вливает в экономику, чем провоцирует спрос на это", – объяснял положение дел в РФ их экономист Влад Жуковский.

Деньги на войну в бюджете оккупантов – рекорды, которых не хватает

Жесткая денежная политика ЦБ ведет к охлаждению экономики оккупантов. А инфляция только разгоняется. Затраты больших средств на войну стимулируют рост российских цен. В этом случае решение ЦБ РФ по ставке мало на что влияет – скорее, напротив, фиксирует его неспособность что-либо делать. И повышение ставки сверх ожидаемых и рекордных 20%, неслучайно произошло после объявления проектов федерального бюджета россиян на следующий (2025-й) год.

В нем, как отмечает российский экономист Владимир Милов, планы военных расходов рекордны.

Хотя, на самом деле, и здесь у россиян проблемы, потому что даже рекордные цифры расходов, совсем не отражают реальных потребностей российской армии в деньгах. По крайней мере для того, чтобы продолжать боевые действия хотя бы текущей интенсивности.

Если, например, в 2024 году рост военных расходов к предыдущему году составляет 68%, а в 2022-23 годах их ежегодное увеличение было 35-40%, то в 2025 году по этим параметрам планируется увеличение на 26% – с 10,8 трлн до 13,5 трлн рублей. Даже официальная инфляция за 2024 год в РФ составляет 8-9%. Учитывая это, реальные военные расходы в следующем году вырастут лишь на 15-16%, если и не меньше.

Для того чтобы обеспечить все потребности российской армии, этих денег не хватит.

"Это просто ни о чем", – уверен Милов.

При этом у россиян уже значительно растет дефицит бюджета, фиксируется резкое увеличение расходов на обслуживание государственного долга и исчерпывается так называемая ликвидная часть их Фонда национального благосостояния (деньги плюс золото, хранящиеся на счетах Минфина в Центробанке), из которого можно покрывать нехватку денежных средств.

Из остающихся вариантов:

– дальнейшее повышение налогов;

– высокий темп реальной инфляции;

– увеличение внутренних ссуд.

В РФ уже всерьез обсуждают, как заставить население прямо платить за войну их сбережениями: "добровольно"- принудительно "перекачивая" их с депозитов на счета коммерческих пенсионных фондов. Потом эти фонды будут покупать облигации внутренних займов – фактически переводя деньги в бюджет.

Неудивительно, что в этой ситуации население и компании продолжают брать кредиты и покупать все, что еще можно, при этом считая, что инфляция будет и дальше высокой. Никто не обращает внимания на ключевую ставку – 19% или 20% – и ее дальнейшее влияние на увеличение процентов по кредитам.

"Люди ожидают, что инфляция будет высокой, потому и берут кредиты даже по заоблачным ставкам, потому что говорят: да ну его, все равно дальше инфляция все это обесценивает", – констатирует другой российский экономист Игорь Липсиц.

В то же время, он обращает внимание, что на фоне рекордного роста расходов на войну в планах на следующий год существенное сокращение социальных расходов. Это на фоне роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, увеличения косвенных и прямых налогов.

Экономика РФ неуклонно движется к стагнации и стагфляции – ситуации, когда экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен – инфляцией.

В 2022 году стабилизировать экономику россиянам помогло существенное увеличение цен на энергоресурсы – нефть и газ. В этом и в следующем годах заметного увеличения цен на эти сырьевые товары не планируется. Напротив, сейчас прогнозы на 2025 год относительно нефти – снижение цен.

"То, что экономика добьет Россию, это практически единственная ставка, единственный просвет в облаках. Из-за войны идет такое разрушение жизни русского народа, что уже начинает порождать недовольство населения. А когда возникает недовольство, подрывается авторитет вождя. И в этот момент элита может что-то изменить… До этого многие в России очень любили Путина… сейчас картина не такова. Ибо он забирает (изобилие – редактор) и не дает, портит жизнь. У народа скапливается глухое раздражение. Оно еще не вылилось ни в какие серьезные забастовки. Но это будет нарастать, как раз и от коммуналки и от пустых магазинов, и будет выливаться в недовольство. Тогда народ и русская элита начнут думать: "Царь-то плохой, царь слабый, надо бы царя поменять", – говорит Липсиц.