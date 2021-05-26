Рекордная инфляция в США, а большие проблемы – в Украине. Когда кризис в главной экономике

В США растет инфляция – уже более 4%. Для многих стран это может стать серьезным ударом. Что происходит, объясняет экономист Юрий Городниченко (укр.)

У квітні 2021 року інфляція в США сягнула понад 4%, і світ затамував подих. Якщо Федеральний резерв почне підвищувати процентні ставки задля боротьби з інфляцією, усі країни – і великі, і малі – зіткнуться з підвищенням вартості запозичень.

Для багатьох урядів, фірм та домогосподарств, що потонули в боргах, таке підвищення може виявитись руйнівним. Для таких країн, як Україна, що дуже залежать від світових ринків, це може мати досить серйозні наслідки.

Та чи вийде інфляція в США з-під контролю? І чи підвищуватиме Федеральна резервна система процентні ставки?

Гадаю, що такий сценарій не є ймовірним з кількох причин.

По-перше, ринок праці у США ще достатньо слабкий. Напередодні ковідної кризи у світі ринок праці США перебував у стадії повільного відновлення після Великої рецесії. Навіть наприкінці 2019 року частка зайнятого населення, що є звичним показником дефіциту робочої сили, була нижчою за рівень до Великої рецесії.

Пандемія знищила мільйони робочих місць, і останнє значення коефіцієнта є нижчим за його мінімальне значення з початку Великої рецесії (див. Рисунок 1). Інакше кажучи, нинішній стан ринку праці гірший, ніж за часів Великої рецесії, однієї з найглибших рецесій в історії США.

У нижній точці Великої рецесії розрив між фактичним і потенційним обсягом виробництва становив понад шість відсоткових пунктів. Тобто фактичний обсяг виробництва економіки США був приблизно на 1 трильйон доларів нижчим за її потенціал.

Рисунок 1. Частка зайнятого населення

Примітки: база даних FRED

Чому це важливо?

Макроекономісти стверджують: що більший розрив між потенційним та фактичним виробництвом (тобто неповне використання ресурсів), то нижчою має бути інфляція. Ця залежність називається кривою Філіпса. Попри суперечки щодо того, чи крива Філіпса жива чи мертва, у разі використання правильної специфікації, ця крива жива і здорова.

Рисунок 2 за допомогою даних багатьох країн показує взаємозв'язок між інфляційним розривом (інфляція мінус інфляційні очікування) і розривом безробіття (різниця між фактичним та "природним" рівнем безробіття, тобто таким, який би спостерігався у разі, якби економіка функціонувала нормально). Рисунок є свідченням чіткого негативного взаємозв'язку: що вище безробіття, то нижча інфляція.

Рисунок 2. Крива Філіпса

Якщо в економіці США такий високий рівень незайнятості, то навряд чи ми можемо мати системний інфляційний тиск. Інакше кажучи, рівень інфляції часом може підвищуватися, але такі сплески навряд чи будуть стійкими.

По-друге, 70-ті роки характеризувались незаякореними інфляційними очікуваннями. Це означає, що коли працівники та фірми очікують високу інфляцію, вони встановлюють ціни та вимагають зарплати в світлі цих очікувань. Як наслідок, заробітна плата та ціни зростають, і це породжує інфляцію. Очікування справдилися. Люди очікували інфляцію, і вона сталася.

Але це означає, що вони продовжать очікувати зростання інфляції, а отже, інфляція буде. Зупинити це замкнене коло очікувань, що стаються, дуже важко, і щоб це зробити, знадобилася влаштована Федеральним резервом епічна рецесія, а потім ще багато років жорсткої монетарної політики, щоб закріпити ("заякорити") інфляційні очікування.

Економіка США навіть близько не стоїть до незакріплених інфляційних очікувань. На рисунку 3 видно, що професійні прогнозисти (SPF, синя лінія) вважають, що інфляція в середньому буде на рівні близько 2% на рік (цільовий рівень інфляції Федеральної резервної системи) протягом наступних 10 років.

Прогнозисти роблять такий прогноз, оскільки вважають, що ФРС зупинить зростання інфляції в країні на ранній стадії, якщо інфляція ставатиме небезпечною. І це має сенс. За останні 10 років інфляція ледь перевищувала 2%, і для того, щоб знайти серйозну інфляцію в США, потрібно повернутися на багато років назад.

Юрій Городніченко

професор Університету Каліфорнії, Берклі

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