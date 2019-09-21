В режиме принтера: рассказываем, что же приняла Рада за две недели работы

У новой Верховной Рады завершилась последняя пленарная неделя сентября, и депутаты уходят работать в комитетах и фракциях. В следующий раз они соберутся 2 октября. А нам самое время разобраться, что же они напринимали за две прошедшие недели. Начнем с законов, которые уже приняты во втором чтении и в целом, и ждут подписи президента.

Фиктивное предпринимательство декриминализовали

18 сентября депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №1080, который исключает из Уголовного кодекса Украины статью 205 УК "Фиктивное предпринимательство". Закон вступит с силу со дня, следующего за официальным опубликованием. Так что дело лишь за подписью Президента.

Мы же напомним читателям, что по этой статье создание или приобретение компаний с целью прикрытия незаконной или деятельности или осуществления деятельности, на которую есть запрет – каралось штрафом от 500 до 2000 необлагаемых минимумов. Повторные такие действия, или если они причинили крупный материальный ущерб государству, банкам, другим юридическим лицам или гражданам, грозили штрафом 3000 - 5000 необлагаемых минимумов.

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Но на практике контролеры чаще всего использовали эту статью не против реальных "фиктарей", а как инструмент давления на законопослушный бизнес. Достаточно было обвинить по ст. 205 УК директора одной компании-поставщика, чтобы потом по цепочке снять налоговый кредит по НДС и расходы у всех его покупателей. Причем нередко это заканчивалось для них статьей 212 УК "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Получив от жертвы "откупной", контролеры закрывали дело за отсутствием состава преступления.

Теперь этот рычаг давления у них забрали. Да и нынешнюю налоговую милицию обещают в скором времени преобразовать в совершенно новый орган (Службу финансовых расследований или Бюро финансовой безопасности, название не столь важно), работающий на других принципах.

Наказание за уклонение от уплаты налогов ужесточили

Тем же законом увеличиваются штрафы по вышеупомянутой статье 212 УК за уклонение от уплаты налогов.

Так, умышленная неуплата налогов, которая привела к непоступлению в бюджеты или целевые фонды средств в значительных размерах, наказывается штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (было от 1000 до 2000) или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Те же действия, которые привели к непоступлению в бюджеты или целевые фонды средств в крупных размерах, наказываются штрафом от 5000 до 7000 необлагаемых минимумов (было от 2000 до 3000) или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Получается, что без 205-й статьи обвинить плательщика по 212-й будет сложнее, но больше усилий следственного органа с торицей окупятся государству большими штрафами, а для реального "уклониста" обойдутся дороже. Логика в этом есть.

Единую отчетность по ЕСВ и НДФЛ введут только в 2021 году

19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1057 и №1072, которые упрощают и унифицируют подачу отчетности по зарплате.

О необходимости объединения отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единому социальному взносу (ЕСВ) говорили уже давно. Ведь объект налогообложения по своей сути один и тот же - зарплата и прочие выплаты работникам. Но при этом работодатели вынуждены подавать два разных отчета: по НДФЛ – раз в квартал, по ЕСВ – ежемесячно.

С 1 января 2021 года, когда принятый Закон вступит в силу, будет подаваться только одна форма отчетности по НДФЛ и ЕСВ, и она будет квартальной, что не может не радовать (хотя к первому чтению в законопроекте №1072 депутаты предлагали сделать ее ежемесячной). Но ЕСВ в этом отчете надо будет показывать с помесячной разбивкой, что, впрочем, не является проблемой при нынешнем уровне автоматизации.

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То же самое касается отчетности самозанятых лиц и ФЛП, как на едином налоге, так и на общей системе налогообложения – их отчетность должна будет содержать и сведения о суммах ЕСВ, которые предприниматель платит за себя, при этом периодичность и сроки подачи остаются прежними.

Так что дело теперь главным образом за Минфином – чтобы отчетные формы, которые он разработает, были удобными не только для проверяющих, но и для составляющих. На это ему отвели дополнительные полгода (изначально единую отчетность планировали ввести уже с 1 июля 2020 года).

Предпринимателей все же заставят применять РРО

Несмотря на бурные протесты части предпринимателей и экспертов, все же принят во втором чтении и в целом пакет из двух законопроектов 1053-1 и 1073 о тотальном применении РРО предпринимателями 2-4 групп и кэшбеке. Изменения вносятся в Закон об РРО и Налоговый кодекс.

Сейчас ФОП на 2 - 4 группах единого налога, годовой доход которых не превышает 1 млн. грн., могут принимать наличные без РРО. Эта поблажка не распространяется на тех, кто торгует технически сложными бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, а также лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – они обязаны проводить расчеты через РРО независимо от объема выручки (п. 296.10 НКУ).

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Что же изменится? Судя по сравнительным таблицам к законопроекту 1073 ко второму чтению, доступным на сайте Рады, текущий status quo сохранится до 1 октября 2020 года. С указанной даты перечень видов деятельности, при которых надо будет обязательно применять РРО, существенно расширится. Кроме техники и медикаментов, в него войдут, в частности:

интернет-торговля;

торговля ювелирными изделиями;

общепит;

туристические услуги;

готельные услуги.

А с 1 января 2021 года право принимать наличку без РРО останется только у ФОПов 1-й группы. Все остальные единщики независимо от годового дохода будут обязаны применять РРО.

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Чтобы парировать возражения о дороговизне РРО и сложности процедуры их регистрации, законодатели предусмотрели возможность применения так называемых "программных РРО", которые по сути представляют собой специальное программное обеспечение для смартфона на базе Android или iOS . Что-что, а смартфоны сейчас есть почти у всех.

При этом размеры штрафов в этой сфере значительно вырастут. А еще сами покупатели будут следить, чтобы им выдавали фискальные чеки. Для этого им посулили так называемый "кэш-бэк": получив от продавца кассовый чек, покупатель сможет проверить его через электронный кабинет на сайте налоговой службы, и если окажется, что он не был зарегистрирован в базе – покупатель получит от государства вознаграждение в размере стоимости товара. За все заплатит продавец.

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Вождь мирового пролетариата В. И. Ленин говорил: "Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно". Новое время – новые лозунги. Судя по тому, что законопроекты об РРО новая Рада приняла в числе первых, капитализм есть новая власть плюс РРО-ризация всей страны. Ибо, как нам объяснили, без повсеместного применения РРО побороть тень практически невозможно.

Что еще на очереди?

Из того, что уже принято в первом чтении еще 13 сентября, – единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ, предусмотренный законопроектами №1049 и №1051 (вносят изменения в Налоговый кодекс, законы о ЕСВ и об исполнительном производстве).

Идея заключается в том, чтобы практически все налоги, сборы и ЕСВ (кроме НДС, акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей, для которых действуют отдельные системы администрирования), можно было платить с единого счета через Электронный кабинет налогоплательщика, всего лишь проставив галочки напротив соответствующих налогов. И не будет больше путаницы с постоянно меняющимися реквизитами бюджетных счетов. Единый счет откроют плательщику в Государственной казначейской службе по его заявлению.

Для уплаты налоговых обязательств с использованием единого счета плательщик будет самостоятельно пополнять его денежными средствами с банковских счетов. Плательщик также будет иметь право перечислять средства с единого счета на счета, открытые в системах электронного администрирования НДС и реализации горючего и спирта этилового.

В случае принятия, Закон вступит в силу уже с 1 января 2020 года, а сами счета заработают по готовности программного обеспечения, но не позднее 1 июля 2020 года.

Поданы, но еще не проголосованы

В последний день пленарной недели депутаты заслушали доклад Министра финансов по проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (законопроект №2000).

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До голосования дело пока не дошло, но ключевые параметры, которые важны для налогообложения, уже известны и вряд ли изменяется:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2102 грн. (кстати, депутаты готовят изменения и в Закон о прожиточном минимуме в части его определения и применения);

минимальная зарплата – 4723 грн.

Напомним, что от них зависят очень многие показатели, в частности – минимальная ежемесячная сумма обязательств по ЕСВ, которую уплачивают все предприниматели.

А вот где нас еще ожидают сюрпризы, так это в законопроектах 1209 и 1210.

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Законопроект №1210, который его авторы оптимистично назвали "Об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", уже успел не на шутку напугать налоговых консультантов. А большинство налогоплательщиков, которых он непосредственно коснется, просто еще не успели вникнуть в 150-страничный документ. А зря! Ведь несогласованности собираются устранять за их счет. Вот несколько наиболее одиозных изменений в Налоговый кодекс, предложенных этим законопроектом:

отмена персональной ответственности контролеров за то, что они пишут в актах проверок (которая и так была эфемерной, но она хотя бы была);

назначение внеплановых проверок не по факту выявленных нарушений, а просто при наличии подозрений или сомнений со стороны контролеров;

исключение влияния курсовых разниц на объект налогообложения при расчете налога на прибыль (еще одна мечта налоговиков);

при экспорте товаров по ценам ниже себестоимости – начисление НДС по ставке 20 % на разницу (фискальная служба и раньше пыталась добиваться этого, но неизменно проигрывала в судах);

необоснованное, по утверждению участников рынка, повышение ставок рентной платы за использование недр для добычи железнорудного сырья;

значительный рост ставок акцизного налога на табачные изделия, которые способны загнать рынок в тень.

И это только малая доля всего того, что предложено. Такое ощущение, что законопроект готовили в налоговой службе, потому что "хотелки" налоговиков здесь просматриваются очень четко. И это притом, что в основу был положен хорошо проработанный еще предыдущим Минфином "антиоффшорный пакет".

К счастью, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики настроен на конструктивный диалог, и всю следующую неделю будет идти обсуждение и доработка отдельных наиболее одиозных предложений. И уже со 2 октября мы увидим результаты.