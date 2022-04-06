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Активы Сбербанка, инвестиции, уголь и нефть: Британия ввела новые санкции против РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 18:58
Активы Сбербанка, инвестиции, уголь и нефть: Британия ввела новые санкции против РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка в рамках пакета новых санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.  

Великобритания также прекратит весь импорт российского угля и нефти к концу 2022 года. Под санкции попали и восемь российских олигархов. 

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Это пятый пакет санкций Великобритании после военного вторжения России в Украину в феврале. 

Великобритания и западные союзники усиливают меры против России после обвинений на этой неделе в зверствах российских войск в Украине.  

"Мы показываем российской элите, что она не может умыть руки после зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс

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Роман Брыль
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Великобритания санкции против россии Сбербанк запрет инвестиций
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