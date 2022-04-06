Активы Сбербанка, инвестиции, уголь и нефть: Британия ввела новые санкции против РФ

Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка в рамках пакета новых санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.

Великобритания также прекратит весь импорт российского угля и нефти к концу 2022 года. Под санкции попали и восемь российских олигархов.

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Это пятый пакет санкций Великобритании после военного вторжения России в Украину в феврале.

Великобритания и западные союзники усиливают меры против России после обвинений на этой неделе в зверствах российских войск в Украине.

"Мы показываем российской элите, что она не может умыть руки после зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

6 апреля США запретили новые инвестиции в РФ и ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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Роман Брыль

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