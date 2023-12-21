Британия сближается со Швейцарией после Brexit: подписали соглашение о финансах

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Великобритания и Швейцария подписали соглашение о финансовых услугах после Brexit, призванное сблизить два крупнейших банковских центра Европы. Об этом пишет CNBC.

Соглашение о взаимном признании финансовых услуг облегчит деловые связи между финансовыми компаниями и богатыми людьми на двух рынках.

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Министерство финансов накануне заявило, что соглашение стало победой для Британии после Brexit. Оно улучшит доступ к трансграничным рынкам для ряда финансовых услуг банков, страховщиков и управляющих активами.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал переговоры по соглашению со Швейцарией в 2020 году, когда он был министром финансов.

Правительство Великобритании позиционирует подписание новых торговых соглашений как ключевое преимущество Brexit.

В июне Великобритания подписала соглашение о присоединении к Азиатско-Тихоокеанскому блоку свободной торговли, состоящему из 11 стран, в который входят Австралия, Сингапур, Япония и Канада. Это было третье новое торговое соглашение с момента официального выхода Британии из ЕС 31 января 2020 года.

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