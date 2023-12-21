Британія зближується зі Швейцарією після Brexit: підписали угоду про фінанси

Фото: depositphotos.com

Велика Британія та Швейцарія підписали угоду про фінансові послуги після Brexit, покликану зблизити два найбільші банківські центри Європи. Про це пише CNBC.

Угода про взаємне визнання фінансових послуг полегшить ділові зв'язки між фінансовими компаніями та багатими людьми на двох ринках.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Міністерство фінансів напередодні заявило, що угода стала перемогою для Британії після Brexit. Вона покращить доступ до транскордонних ринків для низки фінансових послуг банків, страховиків та управителів активами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпочав переговори щодо угоди зі Швейцарією у 2020 році, коли він був міністром фінансів.

Уряд Великої Британії позиціює підписання нових торгових угод як ключову перевагу Brexit.

У червні Велика Британія підписала угоду про приєднання до Азійсько-Тихоокеанського блоку вільної торгівлі, що складається з 11 країн, до якого входять Австралія, Сінгапур, Японія та Канада. Це була третя нова торговельна угода з моменту офіційного виходу Британії з ЄС 31 січня 2020 року.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті