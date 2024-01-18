Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в аэропорту, подорожали в несколько раз

Модель часов сделана специально для актера. В мире всего 20 таких экземпляров

Фото: Tomasz Wiktor/ЕРА

Арнольд Шварценеггер поднял с 20 000 евро до 50 000 евро стартовую цену на часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, из-за которых его накануне задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом пишет Bild.

После инцидента этой моделью заинтересовались десятки коллекционеров. Шварценеггер вез часы в Австрию, чтобы продать их на аукционе, а деньги направить на защиту климата.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Модель сделана специально для актера, он носил их в нескольких фильмах. На корпус нанесено изображение торса Шварценеггера и написано: Arnold Classic. Всего в мире 20 таких часов.

Из-за них кинозвезду задержали во время таможенного досмотра и продержали три часа в комнате полиции. Шварценеггера отпустили после того, как он согласился заплатить 26 000 евро за часы, 4000 евро налога и 5000 евро штрафа.

"Мы возбудили уголовное налоговое производство. Часы должны были быть зарегистрированы, потому что это импорт", — заявил Bild представитель главной таможни Мюнхена Томас Майстер.

В комментарии Bild Шварценеггер назвал бюрократические проволочки "проблемой, которой больна Германия".

"Сейчас эти часы привлекают самое большое в мире внимание", — пошутил 76-летний актер.

Коллаборация Шварценеггера и Audemars Piguet началась еще в 1999 году, когда была выпущена лимитированная серия (1500 экземпляров) часов модели Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy". Их розничная цена сейчас достигает $55 000. Впоследствии швейцарская фирма и актер выпустили еще несколько моделей часов.

Сценарии к двум сериям "Друзей" продадут — 26 лет назад их должны были уничтожить.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем