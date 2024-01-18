Годинник, через який Шварценеггера затримали в аеропорту, подорожчав у кілька разів

Модель годинника зроблена спеціально для актора. У світі лише 20 таких екземплярів

Фото: Tomasz Wiktor/ЕРА

Арнольд Шварценеггер підняв з 20 000 євро до 50 000 євро стартову ціну на годинник швейцарської фірми Audemars Piguet, через який його напередодні затримали в аеропорту Мюнхена. Про це пише Bild.

Після інциденту цією моделлю зацікавилися десятки колекціонерів. Шварценеггер віз годинник в Австрію, щоб продати його на аукціоні, а гроші направити на захист клімату.

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Модель зроблена спеціально для актора, він носив її у кількох фільмах. На корпус нанесено зображення торса Шварценеггера та написано: Arnold Classic. Загалом у світі 20 таких годинників.

Через них кінозірку затримали під час митного огляду та протримали три години у кімнаті поліції. Шварценеггера відпустили після того, як він погодився сплатити 26 000 євро за годинник, 4000 євро податку та 5000 євро штрафу.

"Ми порушили кримінальне податкове провадження. Годинник мусив бути зареєстрованим, тому що це імпорт", – заявив Bild представник головної митниці Мюнхена Томас Майстер.

У коментарі Bild Шварценеггер назвав бюрократичне зволікання "проблемою, на яку хвора Німеччина".

"Зараз цей годинник привертає найбільше уваги у світі", — пожартував 76-річний актор.

Колаборація Шварценеггера та Audemars Piguet почалася ще в 1999 році, коли була випущена лімітована серія (1500 екземплярів) годинника моделі Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy". Їхня роздрібна ціна зараз досягає $55 000. Згодом швейцарська фірма та актор випустили ще кілька моделей годинників.

Сценарії до двох серій "Друзів" продадуть – 26 років тому їх мали знищити.

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