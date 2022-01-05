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Дефицит госбюджета за 2021 год составил 167 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 13:40
Дефицит госбюджета за 2021 год составил 167 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году составил 166,8 млрд грн при плановых показателях 220,9 млрд грн. В том числе в декабре — 108,1 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Согласно оперативным данным Госказначейской службы, доходы общего фонда госбюджета в 2021 году составили 1,084 трлн грн, что на 2,8%, или на 30 млрд грн, больше планового показателя. В то же время расходы бюджета за этот период составили 1,257 трлн грн, что на 1,6% меньше планового показателя.

Минфин отметил, что налоговые поступления в 2021 году в госбюджет составили 614,4 млрд грн, что на 3,1%, или на 18,4 млрд грн, выше, чем было запланировано.

В частности, таможенные поступления составили 409,3 млрд грн, что на 3,2%, или на 12,6 млрд грн, выше планового показателя. При этом 380,3 млрд из таможенных платежей поступили в госбюджет за счет налога на добавленную стоимость, 26,6 млрд грн — как ввозная пошлина.

В то же время в 2021 году Пенсионный фонд Украины получил 349 млрд грн от поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), что на 10,7 млрд грн выше ожидаемых показателей. При этом в декабре поступления ЕСВ составили 38,6 млрд грн.

Государственные заимствования в общий фонд госбюджета принесли 602,8 млрд грн, что на 13,8% ниже запланированного показателя.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета было привлечено 388,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 108,9 млрд грн ($3,1 млрд и 778,1 млн евро).

Также министерство провело выпуск ОВГЗ в размере 1,8 млрд грн для финансирования экспортно-кредитного агентства, а также в размере 20 млрд грн для Украинской финансовой жилищной компании.

Из внешних источников Украина в 2021 году привлекла 192,8 млрд грн, в том числе: 73,4 млрд грн (1,9 млрд СДР) за счет распределения спецправ заимствования МВФ; 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) — путем размещения восьмилетних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещение с доходностью 6,3%; 18,8 млрд грн (0,5 млрд СДР) — второй транш МВФ в рамках программы stand by-2020; 18 млрд грн (588,7 млн евро) – макрофинансовая помощь ЕС; 7,5 млрд грн (250 млн евро) – кредит от Cargill Financial Services International, Inc.

  • В ноябре 2021 года ВР приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год по выделению 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов и создания национальной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
  • 11 декабря президент Украины подписал закон о госбюджете на 2022 год, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года. 

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Наталия Фреик
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