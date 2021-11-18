Рада одобрила выделение еще 2,5 млрд грн на ремонт дорог и национальную авиакомпанию

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год по выделению 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов и создания национальной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов.

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По результатам голосования депутаты также поддержали сокращение вдвое сроков подготовки проекта закона ко второму чтению. Законопроект зарегистрировала группа депутатов от Слуги народа 8 ноября 2021 года.

Согласно пояснительной записке, законопроект №6298 предусматривает увеличение доходной части госбюджета за счет перевыполнения поступлений по ряду налогов на 2,5 млрд грн.

1 млрд грн направят на строительство и ремонт автодорог Укравтодором. Еще 1 млрд выделят на реализацию проектов программы Большой стройки – дороги, объекты социально-культурной сферы, увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог.

На формирование уставного капитала национального авиаперевозчика выделят 500 млн грн. Презентация бизнес-плана новой авиакомпании намечена на конец ноября. Французская консалтинговая компания Aerogestion работала над его разработкой.

В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за создание государственной авиакомпании. В июне Шмыгаль заявлял, что концепция государственного авиаперевозчика уже готова. Для этого предполагалось использовать самолеты ГП "Антонов", в том числе – модернизировать региональные АНы.

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Наталия Фреик

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