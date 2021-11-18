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Рада одобрила выделение еще 2,5 млрд грн на ремонт дорог и национальную авиакомпанию

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 14:41
Рада одобрила выделение еще 2,5 млрд грн на ремонт дорог и национальную авиакомпанию - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год по выделению 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов и создания национальной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов.

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По результатам голосования депутаты также поддержали сокращение вдвое сроков подготовки проекта закона ко второму чтению. Законопроект зарегистрировала группа депутатов от Слуги народа 8 ноября 2021 года.

Согласно пояснительной записке, законопроект №6298 предусматривает увеличение доходной части госбюджета за счет перевыполнения поступлений по ряду налогов на 2,5 млрд грн.

1 млрд грн направят на строительство и ремонт автодорог Укравтодором. Еще 1 млрд выделят на реализацию проектов программы Большой стройки – дороги, объекты социально-культурной сферы, увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог.

На формирование уставного капитала национального авиаперевозчика выделят 500 млн грн. Презентация бизнес-плана новой авиакомпании намечена на конец ноября. Французская консалтинговая компания Aerogestion работала над его разработкой.

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Наталия Фреик
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Владимир Зеленский законопроект ремонт дорог национальный авиаперевозчик бюджет 2021 "Большая стройка" государственный авиаперевозчик
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