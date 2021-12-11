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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год

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11.12.2021, 10:45
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1 трлн 323,9 млрд грн (что на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше запланированных на 2021 год), расходы – на уровне 1 трлн 499,4 млрд грн (что на 4,2%, или на 61,1 млрд грн больше, чем на текущий год).

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Предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 188,8 млрд грн (3,5% ВВП).

Закон предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума на 8,2%. Так, для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он будет составлять 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Также в документе предусмотрено повышение минимальной заработной платы с 1 октября 2022 года до 6700 грн.

Наибольшее внимание в финансировании уделено вопросам социального направления. В частности, в сфере здравоохранения 157,3 млрд грн предусмотрено на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, 4,3 млрд грн – на бюджетную программу "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями", 2,6 млрд грн – на проведение вакцинации населения от COVID-19.

Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам запланирована в размере 108 млрд грн. На выплату стипендий предусмотрено 5,1 млрд грн; на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, выплату временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II групп – 66 млрд грн.

На жилищные субсидии населению в государственном бюджете на следующий год заложено 38,4 млрд грн.

На программу єПідтримка, в рамках которой государство будет оказывать помощь в объеме 1 000 грн гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн.

Одним из приоритетов остается выполнение оборонной и правоохранительной функций государства. На национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 267,2 млрд грн (что на 14,9 млрд грн больше, чем в текущем году).

Весомая доля расходов государственного бюджета направлена на инфраструктурную составляющую. В частности, на развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения планируется выделить 42,2 млрд грн; на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 24,6 млрд грн.

На обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок заложено 5,2 млрд грн; на развитие аэропортов – 3,55 млрд грн; на развитие городского пассажирского транспорта – 1 млрд грн.

Также предусмотрена государственная поддержка развития регионов, в частности через Государственный фонд регионального развития и ряд субвенций.

Закон вступает в силу 1 января 2022 года.

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Наталия Софиенко
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госбюджет 2022 Владимир Зеленский
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