Бюджет-2022 принят в первом чтении: основные показатели

20 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2022 в первом чтении. "За" проголосовали 264 народных депутата.

Во время презентации документа, председатель бюджетного комитета ВР Юрий Аристов отметил, что при подготовке к первому чтению Комитет рассмотрел 3284 предложения депутатов и комитетов. Комитет рекомендует учесть полностью или частично 1501 предложение.

По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет "реальный сбалансированный и реальный к исполнению".

Он добавил, что в проект предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в рамках действующего законодательства и добавил, что законопроект №6062 о Бюджетном кодексе, который был отложен, не влияет на показатели бюджета.

Также он уточнил, что кроме кредитования, государство не предоставит другой поддержки бизнесу.

"У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса, это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9 для кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки бизнеса не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса", — сказал министр.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что правительство впервые ввело бюджетную декларацию на три года и Государственный бюджет-2022 должен формироваться с учетом ее показателей и определенных стратегических ориентиров.

Пацкан сообщил, что Счетная палата нашла дополнительные доходы в проект государственного бюджета в целом почти на 33 млрд грн. Он выразил надежду, что в окончательной редакции они будут учтены.

Пацкан также предложил правительству обратить внимание на формирование отдельных расходов, в частности, на выплату в следующем году льгот и жилищных субсидий, увеличение расходов Пенсионного фонда и тому подобное.

Он также обратил внимание на то, что как и в предыдущие годы правительство предлагает приостановить действие отдельных показателей, в частности, уровень дефицита и предоставления государственных гарантий. Он подчеркнул, что это нарушение Бюджетного кодекса и Регламента Верховной Рады.

Главные показатели госбюджета-2022

Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн.

Расходы - 1,442 трлн грн.

Дефицит бюджета 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн.

ВВП – на уровне 5 368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.

На обслуживание госдолга потратят 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.

Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн.

Потребительская инфляция достигнет 6,2%.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.

Расходы на органы власти:

Офис Президента – 2,9 млрд грн;

Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады -2,7 млрд грн;

Офис генпрокурора – 13,6 млрд грн;

СБУ – 16,1 млрд грн;

МВД – 98,3 млрд грн.

Другие расходы

Расходы на безопасность и оборону – 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.

На образование планируют потратить 185,6 млрд грн. В частности, расходы на зарплаты учителей вырастут на до 108 млрд грн. Также Минфин заложил средства на повышение стипендий студентам: минимальная стипендия составит 2000 грн, стипендия отличников – 2500 грн.

Расходы на сферу здравоохранения в следующем году предлагается 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий – 157,5 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета - 200,6 млрд грн.

Минимальная зарплата

В бюджете на 2022 предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:

до 6500 грн с 1 января 2022;

до 6700 грн – с 1 октября 2022;

Прожиточный минимум

В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц:

с 1 января 2022 в размере 2393 грн;

с 1 июля – 2508 грн;

с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальная пенсия

С 1 июня 2022 – 2027 грн.

С 1 декабря 2022 – 2093 грн.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. В общем до 1 декабря бюджет должен быть принят.

31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила. 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.

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Наталия Софиенко

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