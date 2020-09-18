Бюджет-2021 провалил "смотрины" в Верховной Раде. За что раскритиковали проект Минфина

Сегодня, 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.

Марченко во время выступления заявил, что Минфин ожидает сокращения дефицита бюджета в среднесрочной перспективе.



"В 2022 году – до 4,5%, в 2023 году – до 3% ВВП. Преждевременное резкое уменьшение дефицита в следующем году стало бы шоком для нашей экономики, усугубило экономический спад под затяжным характером пандемии и могло заблокировать положительные тенденции восстановления ВВП", – объяснил он.

По словам Марченко, в следующем году Кабмин и в дальнейшем будет осуществлять все необходимые меры для того, чтобы Украина успешно прошла коронакризу, экономика восстановилась и украинцы имели возможность для развития.

Министр отметил, что главным рычагом бюджета является реализация мероприятий по повышению обороноспособности страны, повышения минимальной заработной платы, индексация пенсий, цифровизация экономики и тому подобное.

Также он отметил, что государственная смета основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле текущего года.

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В проекте предусмотрены доходы государственного бюджета на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП. Проект рассчитывался исходя из курса на уровне 29,1 грн за доллар

Депутаты бюджет раскритиковали. В частности, группа "За майбутне" заявила, что не будет поддерживать бюджет и считает его провальным.

Нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко раскритиковал увеличение на 1 млрд грн расходов на Государственное управление делами и обеспечение деятельности Офиса президента при снижении расходов на субсидии.

В ОПЗЖ раскритиковал наличие 702 млрд грн заимствований в доходной части бюджета и назвали бюджет бюджетом "финансовых спекулянтов".

Батькивщина также заявила, что не будет голосовать на представленный проект закона.

"Ни один бюджет ВР никогда не встречала аплодисментами. Но так грустно было редко. Перед правительством стояла сверхсложная задача в условиях коронакризиса разработать финплан на 2021 год. Возможно, именно сложность задачи привела к такому количеству вопросов от всех фракций", – заявил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

В итоге глава Минфина поблагодарил за критику и предложения.

"Этот бюджет является реалистичным и сбалансированным. Можно повышать зарплаты, индексировать субсидии... Мы готовы рассматривать все эти вопросы, продуктивно обсуждать", - подчеркнул он.

Теперь проект бюджета должен рассмотреть профильный комитет со всеми правками, которые поступят от нардепов. После этого Верховная Рада поставит проект бюджета на голосование.

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14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год .

проект закона о госбюджете на 2021 год Спикер парламента Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу, 18 сентября, Рада рассмотрела его. Дмитрий Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу, 18 сентября, Рада рассмотрела его.

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Наталия Софиенко

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