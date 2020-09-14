Госбюджет-2021. Расходы на оборону вырастут до 5,93% ВВП. Что еще в приоритетах

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", поданный 14 сентября в Верховную Раду, предусматривает выделение на сферу безопасности и обороны 267,2 млрд грн, тогда как нынешний госбюджет предполагает 245 млрд грн таких расходов. Это 5,93% от ВВП по сравнению с 5,45% в этом году.

Также среди главных приоритетов на следующий год – повышение минимальной заработной платы, на которое планирует выделить 41,4 млрд грн. В госбюджете заложено повышение минимальной заработной платы до 6 500 грн.

На качественное образование предусмотрено 34 млрд грн. В частности, деньги хотят направить на поддержку программы "Новая украинская школа" – 1,4 млрд грн, строительство и ремонт школ – 1 млрд грн, выплата академических стипендий – 4,5 млрд грн, на социальные стипендии – 0,9 млрд грн, на предотвращение COVID-19 в учебных заведениях – 1 млрд грн и на инклюзивное образование – 0,5 млрд грн.

На борьбу с COVID-19 хотят выделить 19,4 млрд грн, из них – 15,8 млрд грн на программу медицинских гарантий, 2,6 млрд на вакцинацию против коронавируса и 1 млрд на предотвращение COVID-19 в учебных заведениях. Кроме того, доступная медицина предусматривает выделение из бюджета 27,5 млрд грн.

В следующем году расходы на социальную защиту пенсионеров планируется увеличить на 7,5 млрд грн - до 323,7 млрд грн, в частности, 2,4 млрд грн правительство решило направить на программу "помощь пенсионерам 75+".

На "Большое строительство" (дороги) в проекте госбюджета предусмотрено 20,7 млрд грн, эти деньги потратят в том числе и на удобную транспортную инфраструктуру и новые пассажирские вагоны. Отмечается, что впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру и выделит 3,3 млрд грн на покупку 100 новых вагонов. Кроме того, 528 млн грн пойдут на снятие "транспортной блокады" с Житомира – город получит ежедневное железнодорожное сообщение с 19 областными центрами. Также планируется 195 млн грн направить на запуск нового скоростного сообщения – поезд Интерсити Киев-Черкассы.

Для поддержки спортивных достижений планируют увеличить расходы в 2,7 раз – до 6,8 млрд грн. А для развития современной культуры планируется выделить 2,8 млрд грн в 2021 году.

На"масштабную цифровизацию" планируется направить



Также главным приоритетом бюджета 2021 является поддержка развития регионов, на которую хотят выделить 3 млрд гривень. Деньги потратят на строительство дорог, школ, больниц, развитие спортивной инфраструктуры и т.д.

Главные приоритеты госбюджета на 2021 год

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Доходы государственного бюджета в проекте предусмотрены на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП. Проект госбюджета расчитан исходя из курса 29,1 грн за доллар.

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Наталия Софиенко

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