"Популизм на пять из 10". Что экономисты нашли плохого и хорошего в бюджете-2022

Мы задали экономистам важные вопросы о проекте бюджета Украины на 2022 год. В целом, счет 2:1 в пользу этого бюджета

Сегодня, 20 октября, Верховная Рада будет голосовать за проект бюджета Украины на 2022-й год в первом чтении. То, что монобольшинство+ проголосует, – почти 100%.

LIGA.net выяснила, насколько реалистичиный этот бюджет, кому он выгоден, и каковы его основные недостатки и преимущества. Для этого мы опросили экспертов, которые разбираются в бюджетном процессе.

Насколько проект Бюджет-2022 – реалистичный? Параметры/статьи завышены/занижены?

Павел Кухта, экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Реалистичный. Есть даже запас по доходам, так как макроэкономический прогноз по номинальному ВВП Украины (а, соответственно, по доходной базе), который лежит в его основе, примерно на 4-5% ниже последнего макропрогноза Международного валютного фонда.

При этом он снижает дефицит бюджета и налоговую нагрузку на экономику государственных финансов. То есть в прогнозном ВВП доля доходов и расходов снижается.

Татьяна Острикова, народный депутат VIII созыва

Бюджет-2022 звезд с неба не хватает. Расходная часть возрастает на 7,6%, что лишь немногим больше официальной плановой инфляции в 7,2%. То есть фактически расходы не растут.

Среди заниженных статей – социалка. На дотацию Пенсионному фонду (ПФУ) выделяется 201 млрд грн, столько же, сколько в 2021 году. При этом ПФУ сейчас не хватает денег выплачивать даже те пенсии, которые есть: с января по сентябрь 2021-го долг ПФУ перед Казначейством вырос на 13 млрд грн и достиг 75 млрд грн.

На субсидии в 2022 году выделяется 38 млрд, это меньше, чем в этом году – 47 млрд грн. Этих денег однозначно не хватит, поэтому сумму на субсидии придется увеличивать перед следующим отопительным сезоном.

Также, власти никак не решает проблему задолженности населения за коммунальные услуги. С августа 2020-го по август 2021-го долг вырос на 7 млрд грн до 63 млрд грн. А если домохозяйство имеет долг по ЖКУ, то оно не имеет права на субсидию.

Прожиточный минимум, заложенный в бюджет 2022 года, увеличивается на 196 грн – до 2 589 грн, или на 8,2%, что "аж" на 1 процентный пункт больше инфляции. При том, что этот прожиточный минимум не соответствует реалиям, и фактический прожиточный минимум давно эту сумму существенно превысил.

Нереалистичным является и показатель инфляции, которая закладывается на уровне 7,2%, а на самом деле она уже в 2021 году выше.

То же может произойти и с курсом: в бюджете-2022 заложен курс 28,6 грн за доллар США, тогда как мы имеем – 26,3 грн. Закладка большего курса в бюджет математически дает большую сумму таможенных платежей в бюджет.

И отдельно следует остановиться на таком показателе, как рост ВВП – обещают рост в 3,8%. Это при том, что МВФ прогнозирует мировой рост в 2022-м в 4,9%, а в развивающихся странах – 5,1%. Рост в 5% наше правительство также обещает, но в 2024-м.

Кроме того, во время презентации проекта бюджета министр финансов назвал "условные расходы", которые будут сделаны, при условии, что Верховная Рада примет законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс, от которых Минфин планирует дополнительно получить 30 млрд грн. В частности, речь идет о расходах на перепись населения, инфраструктуру, цифровизацию.

Виктор Мазярчук, советник главы Счетной палаты Украины

В общем, любое Министерство финансов при формировании доходной части бюджета на следующий год очень пессимистическое. Каждый министр финансов знает, что при доработке бюджета, ему еще доплюсуют расходов, поэтому они должны иметь некоторый запас для поддержания баланса. Это могут быть суммы не 1-2 млрд грн, а несколько больше.

Минфин в бюджете на 2022 год пытается быть песимистично-оптимистичным и максимально объективно оценивает доходы бюджета.

Потому что если не будет доходов, то, что у нас есть сейчас (в части поступлений от приватизации – почти 10 млрд грн, от НБУ – почти 9 млрд грн), их надо будет компенсировать за счет других поступлений, или в крайнем случае делать секвестр бюджета на соответствующую сумму.

Если же анализировать бюджет 2021-го, увидим, что почти по всем категориям налогов есть перевыполнение. Это результат эффективной работы с администрированием отдельных налогов.

Если оценивать уровень популистичности бюджета-2022 по 10-балльной шкале, сколько баллов ему дадите? В чем это выражается?

Павел Кухта: Бюджет-2022 – не популистский. Я оценил бы его на 5 из 10-т баллов (если 10 – это супер популистский). В нем есть определенная приоритезация, но это не меняет кардинально структуру бюджета. Он не раздут.

Татьяна Острикова: Бюджет-2022 не является популистским. Там фактически нет ничего, что помогало бы населению: отсутствует фискальное стимулирование экономики, пострадавшей от ковида и локдауна, отсутствует снижение налогового бремени, например освобождение от НДФЛ тех, кто получает низкие зарплаты или воспитывает детей, что является нормальной практикой в развитых странах.

Социальные стандарты снова растут только на бумаге: минимальная зарплата увеличивается на 200 грн до 6 700 грн, это 3% роста, даже меньше инфляции; минимальная пенсия – на 159 грн до 2 093 грн; прожиточный минимум – на 196 грн до 2 589 грн.

Расходы на зарплаты госслужащим вырастут на 6,2%, это также меньше инфляции. Простые госслужащие продолжат получать мизерные зарплаты.

Апогей полного пренебрежения социальными расходами – это финансирование льготных кредитов молодым семьям, которое рассчитано на 31 семью (28 млн грн). Льготные кредиты для внутренне перемещенных лиц и участников АТО/ООС рассчитаны на 14 семей (20 млн грн).

Кто основные выгодоприобретатели бюджета-2022 (какие слои населения), а кого обошли стороной/обделили?

Павел Кухта: В бюджете-2022 расходы растут по четырем статьям. Основными выгодоприобретателями являются врачи – расходы на сферу здравоохранения существенно увеличили. Также выросли расходы на образование и оборонную сферу. Пенсионеры же получат индексацию пенсий, как и прописано в законе.

Татьяна Острикова: Единственные, кто может почувствуют рост уровня жизни – медики. Средняя зарплата врача должна вырасти на 56% – до 22 500 грн. Главное, чтобы эти зарплаты реально и своевременно выплачивались, а не так, как на практике платились "ковидные" надбавки.

Также прибыльным этот год будет для компаний, задействованных в Большом строительстве: на дороги планируется потратить 124 млрд грн, это 2,3% ВВП. Треть из этих денег будут кредитными (45,5 млрд).

Интересы всех остальных украинцев проигнорированы: бизнес продолжит платить высокие налоги и на него будут давить коррумпированные правоохранительные машины; работники продолжат получать низкие зарплаты, потому что у части бизнеса нет денег на развитие, и иностранные инвесторы к нам не спешат.

Малообеспеченные не получат ощутимой защиты, все больше людей рискуют остаться без субсидии и погрузиться в глубокие долги за ЖКУ. Значительная часть госслужащих продолжат получать, близкие к минимальным, зарплаты, и будут думать, как прокормить семью, а не о служении обществу.

Безработица даже официально планируется на уровне 8,5%, поэтому эмиграция из Украины продолжится, особенно на фоне стремительного восстановления в ЕС, где нужны рабочие руки.

Виктор Мазярчук: Большая сумма расходов в бюджете-2022 заложена на погашение долга – в следующем году Украине нужно вернуть 575 млрд грн (с учетом средств на обслуживание долга).

Значительная сумма расходов заложена на социальную защиту, в том числе, для поддержки Пенсионного фонда для выплаты всех обязательств, а также – на сектор безопасности и обороны и медицину.

Лучшие и худшие стороны проекта бюджета-2022?

Павел Кухта: Среди приоритетов – явное внимание к увеличению расходов на медицину. Очевидно, на этом вопросе сосредоточились при составлении бюджета.

В целом этот бюджет смотрит в правильную сторону – уменьшение зависимости от долгов и снижения доли государства в экономике.

Татьяна Острикова: Худшие стороны бюджета-2022 – это бюджет консервации бедности. Все негативные тенденции прошлых лет остаются: слишком большое участие государства в экономике, слишком большой правоохранительный аппарат, низкие социальные стандарты, отсутствие предпосылок для улучшения инвестиционного и бизнес-климата, низкий плановое экономический рост.

Мы растем медленнее, чем все наши соседи, кроме Беларуси, а значит мы деградируем относительно них.

Неконтролируемо растет долг ПФУ перед Казначейством и долг населения за коммуналку, бюджет продолжает сильно зависеть от заимствований, все это потенциально может привести к кризису.

Лучшая сторона. Это уменьшение планового дефицита бюджета до 3,5% ВВП с 5,5% в 2021 году. Но это достижение было среди условий МВФ для получения нового транша.

Виктор Мазярчук: Можно ли считать реформой увеличение финансирования отдельных сфер или министерств? Например, можно считать реформой здравоохранения простое увеличение финансирования Министерства здравоохранения, как об этом просит Минздрав, без изменения системных подходов?

Однозначно нельзя, а при условии, что эти средства будут использованы неэффективно, – это вообще не допустимо. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Нужно анализировать бюджетные документы каждого министерства и смотреть, какие системные вещи вводятся и изменяются.

Главное, что Украина войдет в 2022 год с абсолютно нормальным бюджетом, который просто нужно выполнять и обеспечивать эффективное использование средств налогоплательщиков.

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