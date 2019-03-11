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11.03.2019, 17:46

Доходы крупного бизнеса в 2018 году достигли 5,4 трлн грн - ГФС

Доходы крупного бизнеса в 2018 году достигли 5,4 трлн грн - ГФС

Доходы крупных плательщиков в 2018-м выросли на 15,3% по сравнению с предыдущим годом

Доходы крупного бизнеса за 2018 год выросли на 15,3% - до 5,39 трлн грн по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС, ссылаясь на итоги кампании декларирования 2018 года.

По данным налоговиков, доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.

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В ГФС отмечают, что крупный бизнес обеспечил более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Плательщики задекларировали 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 6,7 млрд грн или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период 2017 года (70,8 млрд грн).

Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом.

В ГФС отмечают, что крупные плательщики по результатам IV квартала 2018 года задекларировали к уплате 21 млрд грн налога на прибыль, на 2,5 млрд грн, или на 13,2% больше начислений III квартала прошлого года.

Налоговая отдача по налогу на прибыль крупных плательщиков по итогам 2018 года составляет 1,44%, и остается самой высокой по стране (1,07% всего по Украине), подчеркивают в ГФС.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года налоговые поступления в общий фонд госбюджета составили 716,6 млрд грн - на 8,1 млрд ниже плановых.

Напомним, что в 2019-м ГФС запланировала в 2019 году провести 6721 проверку. Чаще всего будут проверять компании, занимающиеся транспортом, оптовой и розничной торговлей.

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Теги: налог на прибыль, декларирование, офис крупных налогоплательщиков
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