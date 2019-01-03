Госбюджет 2018 года недополучил 8 млрд налогов

Налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя. Об этом говорится в комментарии Министерства финансов к закрытию бюджетного года.



В Минфине объясняют, что было несколько факторов, осложнивших выполнение доходной части госбюджета. Среди них - аванс по рентным платежам, падение производства табачных изделий, цены на нефтепродукты, оказавшиеся ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривни, а также меньшие объемы импорта природного газа.

Параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) оказались выше прогнозируемых, добавляют в министерстве. Кроме того, налоговые поступления в госбюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог.

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"В результате, несмотря на перевыполнение плана поступлений от налога на прибыль предприятий, налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета по итогам года были на 8,1 млрд грн ниже плановых", - комментируют в Минфине.

Напомним, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн (2,4% ВВП).



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1 января 2019 года вступил в силу закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.