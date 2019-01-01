С сегодняшнего дня Украина живет по новому бюджету

Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу сегодня, 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,31 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,18 трлн грн.

Реклама

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,41 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,26 трлн грн.

Реклама

Предельный объем дефицита госбюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

На выплаты пенсий в 2019 году предусмотрено 167,5 млрд грн.

С 1 января 2019 года состоится повышение минимальной заработной платы до 4173 грн. Размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырастет на 9,4%.