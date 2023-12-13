Финансовую помощь Украине поддерживают 72% европейцев, военную – 60% – Евробарометр

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Финансовую поддержку Украине одобряют 72% граждан Евросоюза. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии со ссылкой на результаты общеевропейского опроса населения Евробарометр.

В прошлом опросе финансовую помощь Украине поддерживали 65% европейцев.

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Финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину поддерживают 60% европейцев.

Поддерживает экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц 72% опрошенных.

Почти девять из десяти (89%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. 84% согласны с тем, чтобы принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.

Одобряют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – 61%.

Большинство респондентов удовлетворены реакцией ЕС на вторжение России в Украину (57%). А 54% европейцев говорят то же самое о реакции своего национального правительства.

Основными проблемами Евросоюза европейцы (28%) считают иммиграцию и войну в Украине.

Каждый седьмой европеец считает Европейский Союз местом стабильности в беспокойном мире. 61% с оптимизмом смотрят на будущее ЕС.

Источник: Евробарометр

Справка Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября 2023 года в 27 государствах-членах ЕС. Был опрошен 26 471 гражданин ЕС. Евробарометр — проект регулярных опросов общественного мнения, осуществляемый под эгидой Европейской Комиссии. Проводит опросы с 1973 года в Европейском Союзе, а с 1991 года – в Центральной Европе, на Балканах и Турции.

Количество украинцев со статусом временной защиты в ЕС выросло до 4,2 млн человек.

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