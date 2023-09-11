Финансовую помощь Украине одобряют 65% европейцев, санкции против РФ – 71%: Евробарометр

Более трети (65%) жителей Европейского Союза выступают за финансовую и экономическую поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Евробарометра.

Категорически против финансовой помощи Украине 15% европейцев.

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Около двух третей европейцев (67%) считают, что ЕС должен поддержать путь Украины к европейской интеграции и 65% интеграцию Украины в единый европйеский рынок.

Большинство европейцев (86%) одобряют, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную поддержку людям, пострадавшим от войны, 77% согласны принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.

Более половины опрошенных (57%) считают, что ЕС должен поддержать закупку и поставку военной техники в Украину и обучение украинских военных.

Экономические санкции против России поддерживают 71% граждан Евросоюза.

Полную солидарность с Украиной проявляют 71% европейцев.

Подавляющее большинство европейцев считают, что война в Украине показывает необходимость ЕС обеспечить свою энергетическую и экономическую безопасность (85%), а также расширить военное сотрудничество между государствами-членами (75%).

Евробарометр — проект регулярных опросов общественного мнения, осуществляемый под эгидой Европейской Комиссии. Проводит опросы с 1973 года в Европейском Союзе, а с 1991 года в Центральной Европе, на Балканах и Турции.

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