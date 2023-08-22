"Будет еще больше". Евросоюз выделил Украине новый транш 1,5 млрд евро
Европейский Союз 22 августа объявил о выплате Украине седьмого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по отстройке, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 млрд евро. И будет еще больше, в этом году и дальше. Мы стоим бок о бок с Украиной", – говорится в заявлении фон дер Ляйен.
В 2023 году Украина получила уже 12 млрд евро льготного кредитного финансирования в рамках МФД из предусмотренных этой программой 18 млрд евро.
"Европейский Союз является одним из крупнейших доноров финансовой помощи для Украины. С начала полномасштабной войны РФ общий объем прямой бюджетной поддержки, предоставленной в рамках программ МФД, уже достиг 19,2 млрд евро", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.
С начала полномасштабной войны это уже 13-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.
- 6 декабря 2022 года страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее предоставление Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
- 20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
Комментарии