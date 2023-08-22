"Будет еще больше". Евросоюз выделил Украине новый транш 1,5 млрд евро

Европейский Союз 22 августа объявил о выплате Украине седьмого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по отстройке, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 млрд евро. И будет еще больше, в этом году и дальше. Мы стоим бок о бок с Украиной", – говорится в заявлении фон дер Ляйен.

В 2023 году Украина получила уже 12 млрд евро льготного кредитного финансирования в рамках МФД из предусмотренных этой программой 18 млрд евро.

"Европейский Союз является одним из крупнейших доноров финансовой помощи для Украины. С начала полномасштабной войны РФ общий объем прямой бюджетной поддержки, предоставленной в рамках программ МФД, уже достиг 19,2 млрд евро", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 13-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.