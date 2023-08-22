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"Буде ще більше". Євросоюз виділив Україні новий транш 1,5 млрд євро

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 13:09
Фото: twitter.com/vonderleyen

Європейський Союз 22 серпня оголосив про виплату Україні сьомого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Віра Касіян
євросоюзУрсула фон дер Ляєнмакрофінансова допомга
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