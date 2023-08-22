"Буде ще більше". Євросоюз виділив Україні новий транш 1,5 млрд євро

Європейський Союз 22 серпня оголосив про виплату Україні сьомого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 млрд євро. І буде ще більше, цього року і надалі. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", – йдеться у заяві фон дер Ляєн.

У 2023 році Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування в рамках МФД із передбачених цією програмою 18 млрд євро.

"Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни РФ, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки, наданої у межах програм МФД, вже сягнув 19,2 млрд євро", — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 13-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі 1,5 млрд євро.