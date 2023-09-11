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Євробарометр: фінансову допомогу Україні схвалюють 65% європейців, санкції проти РФ – 71%

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 14:38
Євробарометр: фінансову допомогу Україні схвалюють 65% європейців, санкції проти РФ – 71% - Фото
Фото: depositphotos.com

Понад третина (65%) громадян Європейського Союзу виступають за фінансову та економічну підтримку України. Про це свідчать результати опитування Євробарометра.

Категорично проти фінансової допомоги Україні 15% європейців.

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Близько двох третин європейців (67%) вважають, що ЄС має підтримати шлях України до європейської інтеграції та 65% – інтеграцію України до єдиного європейського ринку.

Більшість європейців (86%) схвалюють, що ЄС продовжує надавати гуманітарну підтримку людям, які постраждали від війни, 77% згодні приймати в ЄС людей, які рятуються від війни.

Більш ніж половина опитаних (57%) вважають, що ЄС має підтримати закупівлю та постачання військової техніки в Україну та навчання українських військових.

Економічні санкції проти Росії підтримує 71% громадян Євросоюзу.

Повну солідарність з Україною виявляють 71% європейців.

Переважна більшість європейців вважають, що війна в Україні вказує на необхідність ЄС забезпечити свою енергетичну та економічну безпеку (85%), а також розширити військову співпрацю між державами-членами (75%).

Євробарометр – проєкт регулярних опитувань громадської думки, який здійснюється під егідою Європейської Комісії. Проводить опитування з 1973 року у Європейському Союзі, а з 1991 року у Центральній Європі, на Балканах та Туреччині.
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Роман Бриль
євросоюзсанкції проти росіїпідтримка україниєвробарометрфінансова підтримка України
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