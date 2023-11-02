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ФРС США второй раз подряд сохранила ключевую ставку на максимальном уровне за 22 года

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 11:30
ФРС США второй раз подряд сохранила ключевую ставку на максимальном уровне за 22 года - Фото
ФРС (фото - Facebook ФРС) Фото: Facebook ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25 – 5,5% годовых. Решение принято по итогам заседания 1 ноября, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых", – говорится в прессрелизе FOMC.

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FOMC отметил, что последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность росла сильными темпами в третьем квартале. Прирост числа рабочих мест стал более умеренным по сравнению с началом года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция по-прежнему повышена. Также отмечается, что банковская система США надежна и устойчива.

Комитет заявил, что готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные воспрепятствовать достижению целей FOMC.  ФРС еще не определилась, что делать со ставкой в декабре.

Решение совпало с ожиданиями экономистов.

В прошлом месяце ФРС тоже оставила ставку на текущем уровне. Начиная с марта 2022 года, ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25–5,5%.

Наталия Софиенко
Федеральная резервная системаэкономика США
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