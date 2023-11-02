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ФРС США вдруге поспіль зберегла ключову ставку на максимальному рівні за 22 роки

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 11:30
ФРС США вдруге поспіль зберегла ключову ставку на максимальному рівні за 22 роки - Фото
ФРС (фото - Facebook ФРС)

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на рівні 5,25 – 5,5% річних. Рішення прийнято за підсумками засідання 1 листопада, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

"Комітет прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами на рівні 5,25-5,5% річних", – йдеться у пресрелізі FOMC.

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FOMC зазначив, що останні дані свідчать про те, що економічна активність зростала сильними темпами в третьому кварталі. Приріст числа робочих місць став більш помірним порівняно з початком року, але залишається сильним, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена. Також зазначається, що банківська система США надійна і стійка.

Комітет заявив, що готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. ФРС ще не визначилася, що робити зі ставкою у грудні.

Рішення збіглося з очікуваннями економістів.

Минулого місяця ФРС теж залишила ставку на поточному рівні. Починаючи з березня 2022 року ФРС підвищила ставку з нульового рівня до 5,25–5,5%.

Наталія Софієнко
відсоткова ставкаекономіка СШАФедеральна резервна система СШАФедрезерв США
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