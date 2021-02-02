Глава Минфина рассказал, что будет с курсом гривни

Курс гривни в ближайшее время будет стабильным, а его колебания составят 10%. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"Риск того, что могут быть резкие колебания (курса, – ред.) на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", – заявил министр.

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Он добавил, что колебания курса в 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций.

2 февраля курс гривни к евро вырос на 25 копеек (33,9), а к доллару – на семь копеек (28,06).

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Александр Мясищев

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