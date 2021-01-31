Доллар на межбанке пока держится выше 28 грн/$, но рынок настроен на снижение курса уже в феврале

Валютный рынок без особых сенсаций движется к диапазону 27-28 грн/$. Курс доллара может снизиться уже в первую неделю февраля.

Резкого укрепления гривни не будет, но тенденция на ревальвацию должна быть отчетливой, говорят опрошенные участники финансового рынка. Консенсус-прогноз на первое полугодие 2021-го, составленный LIGA.net в конце прошлого года, говорит о том, что уже в ближайшие месяцы курс даже может вернуться в диапазон 26-27 грн. Этого не было с марта 2020-го.

Особую роль в этом процессе будет играть прогресс Украины в отношениях с МВФ. Если правительство сможет договориться о новом транше, несмотря на фиксацию цен на газ, курс будет двигаться в сторону указанных цифр быстрее, ожидают финансисты.

Чего ждать от курса и сколько будет стоить доллар в конце первой недели февраля? Об этом – в традиционном курсовом разборе.

Январь без девальвации. Что происходит на межбанке

Ожидания опрошенных LIGA.net финансистов подтвердились: последняя неделя января-2021 на межбанке прошла без потрясений. Доллар сохранил позиции в районе 28,15-28,2 грн/$, заметных колебаний курса практически не было.

За неделю гривня укрепилась, но минимально: "плюс" одна копейка к пятнице, 22 января, и 28,13/28,15 грн/$ как итоговый курс месяца на межбанке.

С начала года гривня укрепилась на 30 копеек – редкий случай для украинского валютного рынка, когда год начинается не с девальвации. Начиная с октября 2020-го межбанк, за редкими исключениями, не выходит за пределы диапазона 28-28,5 грн/$.

Вечером пятницы, 29 января, доллар в банках можно было купить по 28,15-28,40 грн/$, евро – по 34,20-34,40 грн/€.

Госдолг и МВФ – главные помощники гривни. Что влияет на курс

Доллар будет дешеветь в феврале. Причина – ОВГЗ

Вложения иностранных инвесторов в украинский госдолг – одна из двух главных причин, по которой финансисты ожидают укрепления гривни в первые месяцы 2021-го (вторая – высокие цены на товары украинского экспорта).

В январе Минфин провел уже четыре аукциона по размещению ОВГЗ. Практически на каждом были замечены нерезиденты: средние объемы их "захода" в гособлигации – эквивалент $100-150 млн.

В теории, для покупки гривневых бумаг иностранцы продают валюту в течение нескольких дней перед каждым аукционом. Дополнительное предложение на межбанке укрепляет курс. В 2019-м по такому же принципу гривня укрепилась на 15% почти до 23 грн/$.

В январе эта логика работала не на сто процентов: предложение валюты со стороны иностранцев временами возникало, однако почти всегда это компенсировалось "бюджетными" факторами.

На этой неделе совпали сразу два источника дополнительной гривни на рынке. Во-первых, погашение старых ОВГЗ на 6,4 млрд грн: часть получили нерезиденты, которые владели этими бумагами – продавать валюту под новые вложения (4,5 млрд грн) им не пришлось. Во-вторых, возмещение НДС компаниям-экспортерам: отчасти это снизило предложение валюты, отчасти – повысило спрос на доллар.

Опрошенные финансисты ожидают, что в феврале интерес иностранцев к ОВГЗ не уменьшится. Если особых потрясений на рынке/в экономике/политике не будет, этот фактор станет главным подспорьем для движения курса в сторону 27,5 грн/$ уже в ближайшие недели.

Рынок верит в укрепление гривни

Есть ли для этого препятствия? В начале февраля возможен повышенный спрос на доллар со стороны "дочек" иностранных компаний в Украине, которые будут покупать валюту под выплату дивидендов. В конце месяца ревальвации может помешать возмещение НДС, хотя и сейчас влияние этого фактора может быть не таким сильным: на дешевеющем долларе компаниям не будет особого смысла придерживать валюту.

Такой логикой, вероятно, будут руководствоваться и одни из главных генераторов валютной выручки – агроэкспортеры. В феврале они начнут готовиться к новой посевной кампании, продать валюту пока доллар стоит относительно дорого – в их интересах. Это потенциально может усилить ревальвацию.

Переговоры с МВФ могут помочь гривне

Пока иностранцы предпочитают вкладываться в относительно короткие долги украинского правительства со сроком погашения до 2 лет.

Опрошенные финансисты предполагают: долгосрочные ОВГЗ (в январе Минфин предлагал, например, шестилетние бумаги) пока не очень хорошо продаются, поскольку их доходность не соответствует "страновым" рискам Украины.

Один из них (возможно – главный) – отсутствие прогресса в переговорах с МВФ. На этой неделе министр финансов Сергей Марченко заявил, что онлайн-миссия МВФ, начавшаяся еще в конце прошлого года продолжит консультации с правительством еще на десять дней.

Если для Украины все закончится позитивно (это значит, что МВФ публично заявит, что, как минимум, готов и дальше финансировать страну), интерес нерезидентов к ОВГЗ должен вырасти, полагают опрошенные финансисты. Это способно ускорить ревальвацию гривни и создаст хорошие шансы для выхода курса в диапазон 26-27 грн/$.

Если нет – катастрофы пока не произойдет. Но поддерживать аппетиты иностранцев Минфину, вероятно, придется более высокими ставками.

Инвесторы следят за НБУ и Верховной Радой

Что еще может сдерживать веру в укрепление гривни в феврале? Собеседники LIGA.net указывают на два фактора.

Первый – политика. В частности, проблемы с важными кадровыми назначениями через парламент. Сейчас речь о Юрии Витренко, которого уже дважды не смогли назначить первым вице-премьер-министром.

Второй – риски ускорения инфляции из-за чего НБУ может начать повышение учетной ставки уже в марте. Для курса это будет означать, что часть нерезидентов может отложить заход в ОВГЗ на ожиданиях, что весной доходность будет еще выше.

Локдаун закончился, но импорт еще не восстановился

25 января Украина вышла из зимнего локдауна: ритейл и сектор услуг снова смогли работать в полной мере.

Пока на валютный рынок это сильно не повлияло: банкиры рассказывают о повышенном спросе со стороны импортеров только в первые дни после отмены карантина. Дальше значимых покупок с этой стороны финансисты пока не ожидают.

Что дальше. Прогноз до 5 февраля

В первую неделю февраля у гривни будет шанс впервые за полтора месяца вернуться в диапазон 27-28 грн/$.

Прогноз курса до 5 февраля: 27,93 – 28,32 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и компании ICU.

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