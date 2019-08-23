Глава Слуги народа переписал на жену сеть ломбардов - ЦЖР

Лидер партии Слуга народа и главный претендент на должность спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков был совладельцем сети ломбардов Про100Кредит и политконсалтинговой компании, сообщает Центр журналистских расследований.

По данным журналистов, в 2015 году он приобрел компанию Интеринвест ХХІ век, которая является соучредителем ООО "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания", владеющей семью ломбардами сети Ломбард Про100Кредит.

Вторым учредителем Ломбард Про100Кредит является компания Бизнесинвестгруп, которая принадлежит супруге Дмитрия Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.

Дмитрий Разумков с 2015 года был соучредителем и директором Украинской политконсалтинговой группы, долю в которой после избрания народным депутатом также переписал на жену. Директором компании вместо Разумкова стал бухгалтер Ломбард Про100Кредит Дмитрий Тележинский.

Кроме того, на Тележинского переписали свои доли в Украинской политконсалтинговой группе партнеры Разумкова Нелли Яковлева и Василий Мокан, которые тоже стали депутатами по списку Слуги народа.

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Хоть Украинская политконсалтинговая группа Разумкова была зарегистрирована в 2015 году (данные госреестра), на ее сайте первым проектом указано "аналитическое сопровождение центрального избирательного штаба" неназванного кандидата в президенты Украины в 2004 году. В 2006-2010 гг. глава Слуги народа был членом Партии регионов. В 2010-м Разумков работал в штабе кандидата в президенты Сергея Тигипко.

Другого бизнеса, кроме трех указанных компаний, журналисты у семьи Разумкова не нашли.

В расследовании отмечается, что на 2015-2016 год приходится приобретении супругами нескольких объектов недвижимости в Киеве и области.

В 2015-м Юлия Чайка становится владелицей квартиры в Киеве. В апреле 2016-го Разумков покупает домовладение в Софиевской Борщаговке (492 м2). Через месяц - квартиру в двухквартирным доме с. Здоровка Васильковского района (120 м2, первая квартира в этом доме была приобретена им в 2009 году), а в ноябре - оформляет в собственность офисное помещение на проспекте Науки, 60-А в Киеве. По этому адресу и зарегистрирована Украинская политконсалтингова группа.

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