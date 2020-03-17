Goldman Sachs ухудшил прогноз падения ВВП Китая

Аналитики одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs ухудшили прогноз для ВВП Китая в первом квартале и говорят о спаде экономики на 9%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 2,5%. Об этом пишет Reuters.

Прогноз экспертов основан на "поразительно слабых" экономических данных в январе и феврале, которые были опубликованы в понедельник.

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Отмечается, что влияние коронавируса на экономику оказалось существеннее, в результате, Goldman Sachs также понизил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3% с прежних 5,5%.

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По данным статистического ведомства Китая, за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%. И это - самый низкий показатель с 1990 года.

При этом Центральный банк Китая 16 марта неожиданно оставил ставку среднесрочного кредитования на прежнем уровне - 3,15%.

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