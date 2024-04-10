Худший показатель за восемь лет: Германия вышла на пик банкротств компаний

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В Германии обанкротилось 1297 компаний в марте, и это самый высокий месячный показатель с 2016 года. Об этом пишет tagesschau со ссылкой на данные Института экономических исследований Галле (IWH).

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, но тогда количество банкротств было на 9% меньше показателя марта.

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Из-за банкротств работу потеряли 11 000 человек, что соответствует показателю февраля, но на 42% больше, чем в марте прошлого года.

В IWH объясняют, что несмотря на рекордные показатели, текущую волну банкротств следует воспринимать с определенной долей оптимизма. С рынка уходят преимущественно компании с нежизнеспособными бизнес-моделями. Среди ключевых рыночных факторов, влияющих на банкротства, — нехватка рабочей силы, отмечают в IWH.

Согласно прогнозным расчетам Института, Германия сейчас находится на пике банкротств, и уже в мае количество неплатежеспособных компаний начнет сокращаться.

Несмотря на то, что текущий уровень банкротств в Германии выше, чем до пандемии коронавируса, он все еще ниже, чем в 2003 и 2010 годах, когда с рынка уходили по 2000 компаний в месяц.

В ноябре 2023 года в Германии было зафиксировано рекордное количество банкротств среди крупного бизнеса.

18 марта 2024 год в Киеве признали банкротом беларуского подрядчика "Большого строительства".

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