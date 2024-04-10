Найгірший показник за вісім років: Німеччина вийшла на пік банкрутств компаній

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У Німеччині збанкрутувало 1297 компаній у березні, й це найвищий місячний показник з 2016 року. Про це пише tagesschau з посиланням на дані Інституту економічних досліджень Галле (IWH).

Попередній рекорд був зафіксований у лютому, але тоді кількість банкрутств була на 9% меншою за показник березня.

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Через банкрутства роботу втратили 11 000 працівників, що відповідає показнику лютого, але на 42% більше, ніж у березні минулого року.

У IWH пояснюють, що, попри рекордні показники, поточну хвилю банкрутств слід сприймати з певною часткою оптимізму. З ринку йдуть переважно компанії із нежиттєздатними бізнес-моделями. Серед ключових ринкових факторів, що впливають на банкрутства, — брак робочої сили, зазначають у IWH.

Згідно з прогнозними розрахунками Інституту, Німеччина зараз перебуває на піку банкрутств, і вже у травні кількість неплатоспроможних компаній почне скорочуватися.

Попри те, що поточний рівень банкрутств у Німеччині вищий, ніж до пандемії коронавірусу, він все ще нижчий, ніж у 2003 та 2010 роках, коли з ринку йшли по 2000 компаній на місяць.

У листопаді 2023 року у Німеччині було зафіксовано рекордну кількість банкрутств серед великого бізнесу.

18 березня 2024 року у Києві визнали банкрутом білоруського підрядника "Великого будівництва".

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