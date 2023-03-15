Индийские компании используют SWIFT для расчетов с Россией в долларах – Reuters

Индийские компании продолжают использовать глобальную платежную систему SWIFT для расчетов с Россией в долларах, хотя многие российские банки заблокированы в системе из-за западных санкций, сообщает агентство Reuters.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", – сказал пожелавший остаться неназванным чиновник на вопрос о платежном канале, который используется для платежей в России.

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Чиновник не сообщил более подробной информации о банках, которые использовали индийские трейдеры для платежей в долларах.

По сообщению правительства Индии, импорт из России в страну увеличился почти в пять раз за период с апреля 2022 года по февраль 2023 года – до 41,56 млрд долларов с 8,54 млрд долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Импорт российской нефти в Индию также вырос до рекордных 1,4 млн баррелей в сутки в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре. РФ является самым крупным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

По сообщению Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают оплачивать большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах ОАЭ, а не в долларах США.

Иран и Россия объединили свои банковские системы после того, как Запад отключил банки этих стран от системы SWIFT.

Наталія Софієнко

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