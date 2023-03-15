UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Индийские компании используют SWIFT для расчетов с Россией в долларах – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 16:01
Индийские компании используют SWIFT для расчетов с Россией в долларах – Reuters - Фото
SWIFT (Фото: Facebook компании)

Индийские компании продолжают использовать глобальную платежную систему SWIFT для расчетов с Россией в долларах, хотя многие российские банки заблокированы в системе из-за западных санкций, сообщает агентство Reuters.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", – сказал пожелавший остаться неназванным чиновник на вопрос о платежном канале, который используется для платежей в России.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Чиновник не сообщил более подробной информации о банках, которые использовали индийские трейдеры для платежей в долларах.

По сообщению правительства Индии, импорт из России в страну увеличился почти в пять раз за период с апреля 2022 года по февраль 2023 года – до 41,56 млрд долларов с 8,54 млрд долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Импорт российской нефти в Индию также вырос до рекордных 1,4 млн баррелей в сутки в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре. РФ является самым крупным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

По сообщению Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают оплачивать большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах ОАЭ, а не в долларах США.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Индия SWIFT
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 