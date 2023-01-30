Иран и Россия объединили свои банковские системы из-за отключения от SWIFT

Иран и Россия объединили свои банковские системы после того, как Запад отключил банки этих стран от системы SWIFT, пишет Reuters.

Теперь для передачи межбанковских сообщений они пользуются своей системой.

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Целью объединения системы межбанковских коммуникаций и переводов является повышение торговых и финансовых операций между странами.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT... с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", – заявил заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карими полуофициальному информационному агентству Fars.

По его словам, к этой системе присоединят около 700 российских банков и 106 иностранных банков из 13 стран мира.

Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году после того, как Вашингтон отказался от ядерного соглашения в 2015 году. Аналогичные ограничения были введены в отношении некоторых российских банков после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

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