Сбербанк и еще два российских банка с сегодняшнего дня отключают от SWIFT

Во вторник, 14 июня, вступают в силу европейские санкции против российских банков Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Их должны отключить от межбанковской системы SWIFT.

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Отключение от SWIFT предусмотрено шестым пакетом санкций ЕС, принятым в начале июня.

Российские банки уверяют, что отключение от SWIFT не будут оказывать существенного влияния на их деятельность, потому что самые тяжелые санкции и так уже введены.

"Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", — говорили в Сбербанке.

SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), международная система трансграничных переводов и платежей. К ней подключены более 12 000 банков в мире. Это европейская система со штаб-квартирой в Бельгии. Россия входила в тройку лидеров по количеству транзакций в SWIFT, а по их объему занимала десятое место.

В Россельхозбанке говорили, что вместо SWIFT используют другие системы передачи финансовых сообщений, а клиентам банка за границей нужно использовать карты UnionPay, на функционал и обслуживание которых санкции никак не повлияли. При этом в Россельхозбанке признали, что сроки выполнения переводов за границу могут увеличиться.

В общей сложности от SWIFT отключили уже десять российских банков. С 12 марта аналогичные санкции действуют в отношении банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Россия, Совкомбанка, ВЭБ и ВТБ.

Также от SWIFT отключены несколько банков из Беларуси, которая оказала поддержку Росси в незаконной войне против Украины.

Андрей Водяный

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