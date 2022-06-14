UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сбербанк и еще два российских банка с сегодняшнего дня отключают от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 11:01
Сбербанк и еще два российских банка с сегодняшнего дня отключают от SWIFT - Фото
Фото: EPA

Во вторник, 14 июня, вступают в силу европейские санкции против российских банков Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Их должны  отключить от межбанковской системы SWIFT.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отключение от SWIFT предусмотрено шестым пакетом санкций ЕС, принятым в начале июня.

Российские банки уверяют, что отключение от SWIFT не будут оказывать существенного влияния на их деятельность, потому что самые тяжелые санкции и так уже введены.

"Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", — говорили в Сбербанке.

SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), международная система трансграничных переводов и платежей. К ней подключены более 12 000 банков в мире. Это европейская система со штаб-квартирой в Бельгии. Россия входила в тройку лидеров по количеству транзакций в SWIFT, а по их объему занимала десятое место.

В Россельхозбанке говорили, что вместо SWIFT используют другие системы передачи финансовых сообщений, а клиентам банка за границей нужно использовать карты UnionPay, на функционал и обслуживание которых санкции никак не повлияли. При этом в Россельхозбанке признали, что сроки выполнения переводов за границу могут увеличиться.

  • В общей сложности от SWIFT отключили уже десять российских банков. С 12 марта аналогичные санкции действуют в отношении банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Россия, Совкомбанка, ВЭБ и ВТБ.
  • Также от SWIFT отключены несколько банков из Беларуси, которая оказала поддержку Росси в незаконной войне против Украины.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против рф банки Сбербанк SWIFT
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 