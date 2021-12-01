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Кабмин предлагает увеличить доходы госбюджета-2022 на 55 млрд

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 14:12
Кабмин предлагает увеличить доходы госбюджета-2022 на 55 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2022 год, подготовленный ко второму чтению. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласно тексту законопроекта, доходная часть государственного бюджета увеличена на 55 млрд грн, до 1,322 трлн грн. Доходы по общему фонду увеличены на 78 млрд грн – до 1,18 трлн грн.

Расходы также увеличены на 56 млрд грн, до 1,497 трлн грн. По общему фонду увеличение составило 50 млрд грн.

При этом предельный объем дефицита госбюджета предлагается увеличить на 792 млн грн – до 188,79 млрд грн.

Относительно доходной части, почти на 25 млрд грн увеличены поступления от рентных платежей – до 71,25 млрд грн. В частности, на 22,7 млрд грн увеличен план поступлений путем ренты на газ. 

В целом план налоговых поступлений в госбюджет-2022 ко второму чтению увеличился на 64 млрд грн – до 1,16 трлн грн.

Дополнительно в законопроекте предлагается убрать формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга, оставив уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне – 2,725 трлн.

Подготовленной редакцией законопроекта также предлагается распределение 64% поступлений от налога на доходы физлиц в общий фонд местных бюджетов.

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Анна Лыса-Кузмич
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