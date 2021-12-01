Кабмин одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению и направил его в Раду

Кабинет министров одобрил редакцию законопроекта о государственном бюджете на 2022 год, подготовленную ко второму чтению. Документ будет передан в Верховную Раду, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Проект будет безотлагательно подан в парламент вместе со сравнительной таблицей по учету Бюджетных выводов Верховной Рады с мотивированными пояснениями относительно неучтенных положений Бюджетных выводов, а также со сравнительной таблицей и объяснениями относительно различий положений и показателей такого проекта закона по сравнению с редакцией чтение", — отметил Мельничук.

Так, ко второму чтению в бюджете учтено нововведение законопроекта 5600, хотя он формально еще не является законом.

2 ноября парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Документ поддержали 273 депутата.

30 ноября Верховная Рада приняла налоговый законопроект №5600.

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Анна Лыса-Кузмич

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