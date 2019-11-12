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Как украинцы относятся к налогам и законам о РРО и кэшбеке: опрос

Как украинцы относятся к налогам и законам о РРО и кэшбеке: опрос
12.11.2019, 15:09

Больше половины граждан поддерживают инициативы власти по РРО, кэшбеке и усиление ответственности за неуплату налогов

Большинство (74%) украинцев поддерживают принятие законодательства, направленного на борьбу со схемами большого бизнеса для уклонения от налогов и вывода денег за границу. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Две трети опрошенных поддерживают введение механизма "кэшбека" и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне. 

Более половины поддерживают расширение сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

Около 40% выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение одноразового декларирования (по ставке 9-10%), а также введение отдельного налога для IT-предпринимателей.

Cреди тех, кто ведет или хочет иметь свой бизнес, скорее не поддерживаются "кэшбек", штрафы и обязательные РРО.

Половина опрошенных считают, что расширение применения PPO - это скорее наведение порядка в сфере налогов, 38% считают такой шаг притеснениями малого предпринимательства, такого мнения чаще придерживаются сами предприниматели.

74% респондентов убеждены, что усиление контроля за уплатой налогов приведет к улучшению экономического положения в Украине. 68% считают, что своевременная уплата налогов обеспечивает достойную пенсию в будущем, и столько же поддерживают жесткую уголовную ответственность за неуплату налогов.

При этом не менее двух третей убеждены, что размер налогов в Украине очень высок. Последний тезис больше всего поддерживают те, кто имеет собственный бизнес. Кроме того, среди этой категории опрошенных наименьшей поддержкой пользуются введение жесткой уголовной ответственности за неуплату налогов, и мнение, что своевременная уплата фискальных сборов обеспечивает достойную пенсию.

47% граждан считают, что основную часть налогов нужно в первую очередь направлять в социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии), 39% - на развитие экономики и инфраструктуры.

Более 70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса. Такой же процент респондентов выступает за то чтобы уменьшить или оставить на прежнем уровне налоги для малого и среднего бизнеса (ФОП). При этом половина респондентов знают сумму налогов, которую уплачивают каждый месяц государству, 30% - не знают.

38% участников исследования отметили, что хотели бы заняться собственным делом, 10% утверждали, что уже имеют бизнес, а половина не желают становиться предпринимателями.

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ФОП рро кэшбек уклонение от налогов схема с фопами закон о кэшбеке
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