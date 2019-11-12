Верховная Рада взялась за ФОПов. Что и когда изменится - детальный разбор Ліга:Закон

11 ноября Верховная Рада возвращается к активной работе: депутаты проведут очередную неделю в зале для голосований.

Возможно, к перечню нашумевших изменений, связанных с налогообложением бизнеса, добавится еще несколько важных законопроектов.

По поводу уже принятых законов много домыслов и страшилок. Разбираем, что и когда изменится в жизни предпринимателей.

В части обязательного применения РРО все остается почти так же, как и раньше. Без РРО смогут обходиться ФОПы 2-4 групп независимо от вида деятельности, если объем дохода в течение календарного года не превышает 1 000 000 грн.

Исключение составляют те, кто реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и, внимание, предоставляют платные услуги в сфере охраны здоровья. С 19.04.2020 при проведении расчетных операций с покупателями они должны применять РРО независимо от объема годового дохода.

С 1 октября 2020 г. к ним должны будут присоединиться предприниматели, осуществляющие:

интернет-торговлю;

торговлю ювелирными изделиями;

торговлю товарами, бывшими в употреблении, в магазинах;

торговлю текстилем (кроме торговли на рынках за наличные), деталями и приспособлениями для автотранспорта;

предоставление услуг в сфере общественного питания, туристических, отельных услуг.

С этой же даты заработают нормы про пресловутый "кэшбек", по которым покупатель, которому не выдали чек (или выдали нефискальный чек) на сумму больше 850 грн., сможет получить от государства полную компенсацию такой покупки. За все заплатит нерадивый продавец.

И уже с 1 января 2021 г. все ФОПы на едином налоге 2-4 групп обязаны будут применять РРО при проведении расчетных операций за товары/услуги.

Подчеркиваем, понятие расчетной операции в Законе об РРО включает в себя расчеты наличными и банковской картой через торговый терминал. Оно не включает в себя оплату с банковского счета покупателя (или через кассу банка) на банковский счет ФОПа. Поэтому тем ФОПам 3-й, которые работают с юрлицами и получают от них безналичную оплату на счет, можно пока не беспокоиться. Если только не будет каких-то новых законодательных инициатив.

Увеличение лимитов для ФОП на едином налоге Законопроект № 2338. Текущий статус: Зарегистрирован в ВР. Кому выгодно: всем ФОПам 1-3 группы. Кто пострадает: Никто (интересы бюджета тоже не пострадают, поскольку вводится контроль за оборотами).

Предложено увеличить предельный доход для 1-3 групп единого налога, и предоставить льготу для первой группы (ставка 0 % для бытовых услуг). Для первой группы предельный доход хотят поднять с 300 000 до 1 млн, для второй группы – с 1,5 до 5 млн, для третьей – с 5 до 10 млн грн в год.

Единая отчетность по НДФЛ и ЕСВ Законы Украины №№115-IX и 116 -IX от 19.09.2019. Текущий статус: Принят ВР и подписан президентом, вступит в силу с 2021 года. Кому выгодно: Всем работодателям. Кто пострадает: Никто.

Здесь все просто – законодатель хочет объединить формы отчетности по налогу на доходы физических лиц (сдаются работодателями ежеквартально) и по единому социальному взносу (сдаются ежемесячно). Вместо двух будет одна квартальная форма с помесячной разбивкой показателей. Предпринимателей, не имеющих наемных работников, это тоже коснется – их отчетность тоже объединят с отчетностью о суммах ЕСВ, которые они уплачивают за себя.

Дело за малым – чтобы Минфин утвердил действительно удобные формы отчетности. На это у него есть больше года.

Единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ Закон Украины №190-IX от 04.10.2019. Текущий статус: Принят ВР и подписан президентом, вступит в силу с 2021 году. Кому выгодно: Всем ФОПам. Кто пострадает: Никто.

Идея этого Закона в том, чтобы открыть каждому желающему налогоплательщику единый счет, на который тот будет перечислять средства, и с которого они будут списываться в уплату налогов, сборов и ЕСВ (правда, это не касается НДС и акцизного налога с топлива и спирта, по которым уже действуют специальные счета).

В идеале это должно убрать путаницу с постоянно меняющимися реквизитами бюджетных счетов для уплаты налогов, из-за которой вечно страдают бухгалтеры и предприниматели.

Но есть один нюанс: не только сам налогоплательщик будет распоряжаться средствами на едином счете. Органы ГНС также получат право самостоятельно списывать средства с единого счета при наличии налогового долга или при наступлении предельного срока уплаты налога, сбора согласно поданной налогоплательщиком декларации.

И вот здесь существуют определенные опасения относительно того, что налогоплательщик будет направлять средства на уплату одного налога, а они будут списываться в уплату другого, и не факт, что по реально существующему долгу. Уровень доверия к налоговой службе, у нас, к сожалению, еще не на самом высоком уровне.

Снижение штрафов по труду Законопроект № 1233. Текущий статус: Принят в первом чтении и доработан ко второму. Кому выгодно: Всем ФОПам, использующим наемный труд. Кто пострадает: Инспекторы по труду.

3 октября был принят за основу законопроект №1233 о внесении изменений в ст. 265 КЗоТ, который призван снизить в разы драконовские штрафы за нарушения законодательства о труде.

Ко второму чтению законопроект доработан. Какие размеры штрафов предложены?

Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта); оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, а также выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ.

Действующая норма: 30 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения (далее минзарплаты), за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Предложено: 10 размеров минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. К юрлицам и ФЛП, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога 1-3 групп, - предупреждение. За повторное в течение двух лет со дня выявления нарушения - 30 размеров минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Действующая норма: 10 размеров минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Предложено: 2 размера минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот мобилизованным работникам.

Действующая норма: 10 размеров минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Предложено: 4 размера минзарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. К юрлицам и ФЛП, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога 1-3 групп - предупреждение.

Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде для выявления неоформленных работников.

Действующая норма: 100 размеров минзарплаты.

Предложено: 16 размеров минзарплаты.

Нарушение иных требований трудового законодательства, кроме предусмотренных абз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 КЗоТ.

Действующая норма: 1 размер минзарплаты.

Предложено: 1 размер минзарплаты за каждое такое нарушение. За повторное в течение года со дня выявления нарушения - 2 размера минимальной зарплаты за каждое такое нарушение.

Закон о Госбюджете – повышение минимальной зарплаты Законопроект № 2000. Текущий статус: Принят в первом чтении и доработан ко второму. Кому выгодно: Государству, низкооплачиваемым наемным работникам. Кто пострадает: Работодатели будут платить больше ЕСВ, размеры штрафов по труду, привязанные к мин. ЗП, тоже вырастут.

Минимальная заработная плата на 2020 г. вырастет на 550 грн. – с нынешних 4173 до 4723 грн. При этом надо понимать, что данная величина – не только минимальная гарантия уровня оплаты труда, но и минимальная база для начисления ЕСВ предпринимателями за себя и с зарплаты наемных работников.

Амнистия по ЕСВ Законопроекты № 2190, 2190-1, 2190-2. Текущий статус: зарегистрированы в ВР, обсуждаются в комитетах. Кому выгодно: всем самозанятым лицам, в т.ч. ФОПам. Кто пострадает: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, которые лишатся небольшой части поступлений от ЕСВ.

Кажется, депутаты осознали, что проблема начисления недоимки по ЕСВ "спящим" ФОПам, которые не осуществляют никакой деятельности, создает социальную напряженность.

Рассматриваются три варианта ее решения. Самый простой – списать недоимку по ЕСВ вместе с начисленными финансовыми санкциями всем, кто захочет зарыть своего "спящего" ФОПа и обратится с соответствующим заявлением в течение месяца после принятия закона (базовый законопроект № 2190).

Но это не устраняет источник проблемы – действующее законодательство обязывает предпринимателя уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода. Но ведь предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, в ней бывает "то густо, то пусто". А значит, недоимка будет накапливаться и в дальнейшем.

И еще одно – физлица, работающие по найму и получающие зарплату от работодателей, и одновременно зарегистрированы предпринимателями, фактически платят ЕСВ дважды. Мало того, что работодатель начисляет взнос на их зарплату, так они еще раз платят за себя сами. Естественно, что о предоставлении двойных социальных гарантиях со стороны государства речи не идет.

Юрий Циганок, руководитель Центра бухгалтерской экспертизы ЛИГА:Закон,

для LIGA.net